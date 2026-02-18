Premios Provinciales de Radio 2026: consagración y entrega en los 95 años de Vueltabajo

La radio pinareña celebra sus 95 años de historia con el anuncio de los Premios Provinciales de Radio 2026, que este año distinguen a dos figuras imprescindibles de Radio Guamá: Yemile Crespo Barrios, asesora, guionista y directora de programas, y Reinaldo Luis Palacio Cabrera, especialista técnico con una amplia trayectoria.

El reconocimiento a Crespo Barrios se sustenta en más de tres décadas de trabajo creativo en la emisora. Su huella está presente en espacios musicales, infantiles, culturales, educativos y dramatizados, donde ha sabido conjugar sensibilidad y rigor profesional. Su talento ha sido avalado con premios como el Micrófono de la Radio Cubana y el Sello Aniversario 95, además de su participación activa en la formación de nuevas generaciones de radialistas y en el consejo artístico de la planta. Su versatilidad y entrega la convierten en una de las voces más influyentes de la radio pinareña contemporánea.

Por su parte, Reinaldo Luis Palacio Cabrera inició su carrera en la década de 1980 como realizador de sonidos, pero pronto se convirtió en referente del área tecnológica de la emisora. Durante décadas ha liderado el departamento técnico, introduciendo nuevas tecnologías, supervisando la calidad de la señal y asegurando transmisiones tanto en cabina como en exteriores. Su ingenio para mantener el equipamiento en funcionamiento, incluso en condiciones adversas, le ha valido el Mérito Técnico y otros reconocimientos. Palacio Cabrera representa la innovación y la constancia que sostienen la columna vertebral de la radio.

La entrega de los premios tendrá lugar en el contexto del Festival Provincial de la Radio, celebrado bajo el lema “Por la radio que queremos”. El evento incluye paneles sobre los retos de la radio en la era digital, encuentros con oyentes y reconocimientos a programas informativos, musicales y dramatizados.

Más allá de los galardones, la celebración reafirma que la radio pinareña sigue siendo un espacio de identidad, cultura y cercanía con su pueblo, capaz de reinventarse sin perder su esencia.

Con este homenaje, la radio de Vueltabajo no solo celebra su pasado, sino que proyecta su futuro, reconociendo a quienes han hecho posible que cada emisión sea compañía, cultura y memoria viva para la audiencia.