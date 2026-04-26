Primero de Mayo: móvil e incentivo para los pinareños

Un variado programa de actividades desarrolla en Pinar del Río la Central de Trabajadores de Cuba en vísperas del Primero de Mayo.

Como parte del mismo, tuvo lugar este domingo, en el polo productivo Hermanos Barcón del municipio cabecera, una jornada de trabajo voluntario en apoyo a la recolección de boniato.

En la misma participaron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en Vueltabajo, así como del movimiento obrero, a los que se sumaron sindicalistas de los distintos sectores.

Según expresó el integrante del Secretariado Provincial de la CTC, Lífer Félix Vázquez, las motivaciones son muchas y enrolan a todos sindicatos.

Citó entre las fundamentales, el centenario de natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el aniversario 87 de la organización y su XXII Congreso a efectuarse en próximamente.

Similar a esta movilización, enfatizó el dirigente, se realizan otras en organopónicos e instituciones de la salud, en aras de potenciar no solo la producción de alimentos, sino también la higiene en centros claves que prestan servicios al pueblo.

A juicio del Secretario del Buró Sindical de la Delegación de la Agricultura en el territorio, Vicente Martínez Piñeiro, presente en las labores de recolección en esta mañana, todo cuanto se haga a favor de la eficiencia y la productividad, es una manera de honrar el legado de Lázaro Peña y de otros líderes sindicales.

El convencimiento de que “La Patria se defiende”, tal y como expresa el lema central de estas festividades, es premisa para seguir adelante, señaló.

El cronograma en el marco de tan significativa efeméride, incluye estímulos y reconocimientos a colectivos Vanguardias Nacionales y la entrega de condecoraciones a quienes con su actuar, prestigian al movimiento sindical cubano.

En un escenario donde los trabajadores y el pueblo en general, patentizan con sus firmas, el apoyo incondicional a la patria, llega el Primero de Mayo, fecha que como en otros años, marcará un hito a favor de la unidad y en defensa de los principios que guían a la nación.