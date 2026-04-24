Reconocen a COPEXTEL Pinar del Río como colectivo Vanguardia Nacional

Los trabajadores de la filial COPEXTEL en Pinar del Río recibieron la Bandera de Vanguardia Nacional, distinción que premia los resultados económicos y sociales alcanzados en esta etapa.

El reconocimiento, otorgado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), resalta el papel decisivo de esta empresa en el desarrollo tecnológico y energético del territorio.

COPEXTEL Pinar del Río se mantiene en la primera línea productiva, con una labor destacada en la instalación y logística de los parques fotovoltaicos de la provincia.

Sus especialistas participan activamente en la instalación de módulos solares destinados a trabajadores Héroes del Trabajo, así como a instituciones de los sectores de salud y educación, contribuyendo al cambio de la matriz energética del país.

Perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, la empresa reafirma su compromiso con la eficiencia y la innovación tecnológica, pilares esenciales para el desarrollo sostenible de Cuba.

Durante el acto de entrega, los trabajadores expresaron su rechazo al bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y a la política de odio contra Cuba, ratificando su voluntad de seguir adelante con esfuerzo y unidad.

El compromiso de los trabajadores pinareños se extiende al desfile por el Primero de Mayo, donde participarán con orgullo bajo el lema “La patria se defiende” trabajando.