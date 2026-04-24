Portada » Reconocen a COPEXTEL Pinar del Río como colectivo Vanguardia Nacional

Reconocen a COPEXTEL Pinar del Río como colectivo Vanguardia Nacional

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

Los trabajadores de la filial COPEXTEL en Pinar del Río recibieron la Bandera de Vanguardia Nacional, distinción que premia los resultados económicos y sociales alcanzados en esta etapa.

El reconocimiento, otorgado por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), resalta el papel decisivo de esta empresa en el desarrollo tecnológico y energético del territorio.

COPEXTEL Pinar del Río se mantiene en la primera línea productiva, con una labor destacada en la instalación y logística de los parques fotovoltaicos de la provincia.

Sus especialistas participan activamente en la instalación de módulos solares destinados a trabajadores Héroes del Trabajo, así como a instituciones de los sectores de salud y educación, contribuyendo al cambio de la matriz energética del país.

Perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, la empresa reafirma su compromiso con la eficiencia y la innovación tecnológica, pilares esenciales para el desarrollo sostenible de Cuba.

Durante el acto de entrega, los trabajadores expresaron su rechazo al bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos y a la política de odio contra Cuba, ratificando su voluntad de seguir adelante con esfuerzo y unidad.

El compromiso de los trabajadores pinareños se extiende al desfile por el Primero de Mayo, donde participarán con orgullo bajo el lema “La patria se defiende” trabajando.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Accidentes del tránsito: precaver para no lamentar

Un total de 51 accidentes del tránsito ocurrieron en la provincia de Pinar del Río hasta el cierre del mes de marzo, según informó el Teniente Coronel Lázaro Plasencia Becerra,

abril 24, 2026 No hay comentarios

Emblemática industria La Conchita, Vanguardia Nacional

Por octava ocasión consecutiva, la empresa de conservas de vegetales La Conchita, emblemática industria de Pinar del Río, obtuvo hoy la condición de Vanguardia Nacional, resultado que habla en favor

abril 24, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio