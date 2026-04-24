Accidentes del tránsito: precaver para no lamentar

Un total de 51 accidentes del tránsito ocurrieron en la provincia de Pinar del Río hasta el cierre del mes de marzo, según informó el Teniente Coronel Lázaro Plasencia Becerra, quien atiende esta actividad por el Ministerio del Interior en Vueltabajo.

Según expresó, las causas se focalizan, como se han hecho frecuentes, en la no atención al control de vehículo, no respetar el derecho de vía y los adelantamientos indebidos.

Los fines de semana, precisó, es cuando más suceden estos siniestros que tanto daño causan, y las muestras más fehacientes, son los ocho fallecidos como resultado de los mismos y los 54 lesionados.

Plasencia Becerra hizo alusión al horario de mayor afectación, comprendido entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, así como a las motos, motorinas y autos ligeros como los vehículos que más incidencia tienen en estos hechos.

Al hacer alusión a los municipios de la provincia con mayor índice de accidentalidad, citó a Pinar del Río, Consolación del Sur y San Juan y Martínez, y en ellos a la zona rural como la más afectada.

Insistió, que es el cumplimiento del Código de Seguridad Vial, la esencia para minimizar los accidentes en la vía, a lo que se suma, extremar la labor de prevención en conductores y peatones.