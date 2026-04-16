Proyecto de Desarrollo Local en beneficio del pueblo

En septiembre de 2024, tras la aprobación por el Consejo de la Administración Municipal de Pinar del Río, inició el Proyecto de Desarrollo Local “Servicios de Eficiencia para la Optimización Energética”, conocido por SEPOE de Róger.

En la calle Gerardo Medina, número 40 y 66, radican los dos talleres que dedicados a esta actividad, sirven al pueblo y a través de los cuales, se viabilizan las prestaciones en los antiguos locales de la Unidad Básica de los Servicios, ahora en funciones por arrendamiento.

A estos sitios que hoy muestran una imagen renovada y acogedora, acuden diariamente alrededor de cincuenta personas en búsqueda de soluciones a sus equipos eléctricos y electrónicos.

Ollas arroceras, reinas, televisores, hornillas, ventiladores, ecoflow, y muchos otros equipos, se reparan en estos centros, gracias a la importación de piezas y otras que se aprovechan de dispositivos en desuso, según informó Róger Hernández Valdés, titular del proyecto.

A juicio de los administradores de ambos talleres, Fidel Rodríguez Hidalgo y Yosvany Cantero Vicente, los usuarios se van complacidos con el trabajo que desarrollan los técnicos, personal capacitado para ofertar servicios de calidad.

Ernesto Márquez Pérez, es uno de esos trabajadores que con talento y el mejor de los atendimientos, ve en cada usuario una razón para continuar y conferir prestigio a lo que hacen.

Según dato aportado por Hernández Valdés, logran ingresar mensualmente unos 200 mil pesos por concepto de prestaciones, ingresos que se ven favorecidos por una tienda minorista que integra la iniciativa y a la que esperan sumar ventas mayoristas de artículos.

Otras aristas importantes de este proyecto, lo constituyen las prestaciones a empresas del territorio, en lo concerniente también a reparación y mantenimiento de equipos, incluyendo los de clima. Tras revisiones, de precisarlo, confiere bajas técnicas con dictamen.



Elemento que sobresale es la atención diaria a un usuario vulnerable, quien recibe el servicio gratis, y similar transcurre con la ayuda a instituciones como hospitales y hogares de niños sin amparo familiar.



El Proyecto de Desarrollo Local “Servicios de Eficiencia para la Optimización Energética”, SEPOE de Róger, es una muestra de cuánto se puede lograr cuando impera la voluntad y se aúnan los empeños en función de beneficiar a la población.