Realizan cortometraje animado sobre obra de Nersys Felipe 

Un cortometraje animado sobre una de las obras de Nersys Felipe, Premio Nacional de Literatura 2011, verá la luz el año que viene gracias a realizadores de Pinar del Río.

El cuento Tilín de Oro fue elegido para materializar el proyecto que por primera vez lleva al cine, en cualquiera de los géneros, un texto de la reconocida escritora cubana.

Según explicó a la Agencia Cubana de Noticias Yanais Gutiérrez Jorge, realizadora del registro del creador cinematográfico independiente y directora de la iniciativa, con el audiovisual homenajean a la autora por sus 90 años y celebran las seis décadas del cine Praga, de la ciudad capital, que se cumplirán el 9 de abril.

Nersys nos sugirió tres cuentos y seleccionamos Tilín de Oro por tratarse de un texto hermosísimo acerca del amor en la niñez y los valores, y los aportes de la escritora han sido vitales en función del guion cinematográfico, apuntó la realizadora.

Destacó que el material será traducido al lenguaje de señas y cuentan en el equipo de realización con el cineasta y animador Carlos Antonio Rodríguez, y la colaboración del proyecto de desarrollo local Inary.

Ya tenemos los personajes diseñados y la historia soñada, precisó Gutiérrez Jorge, y una vez estrenado en el Praga el cortometraje, sin fines comerciales, estará al alcance de niños de las escuelas del territorio y llegará a los cines de los municipios.

Tilín de Oro, publicado en 2012 por la Casa Editora Abril, es un relato que aborda, entre otros temas, la amistad, las tradiciones, las relaciones intergeneracionales y la crianza de los hijos.

