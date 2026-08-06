Directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunciaron la puesta en marcha del nuevo Servicio de Trámite en Línea para la Solicitud de Protección Social, disponible en la plataforma digital Soberanía (www.soberania.gob.cu).

La herramienta digital Soberania, gratuita y sin consumo de datos móviles busca acercar la asistencia social a las familias cubanas.

El procedimiento permite que cualquier persona en situación de vulnerabilidad, o alguien cercano que conozca su caso, pueda solicitar prestaciones monetarias o servicios sin necesidad de desplazarse.

El sistema garantiza un proceso rápido, transparente y con notificaciones oficiales en cada paso, lo que fortalece el derecho ciudadano a pedir ayuda.

No sustituye la atención presencial que brindan las Direcciones Municipales de Trabajo y los trabajadores sociales en los consejos populares, sino que la complementa, ampliando las vías de acceso.

Para quienes carezcan de conectividad o habilidades digitales, se mantiene el acompañamiento de las instituciones y el apoyo de los Joven Club de Computación, y asegura que nadie quede excluido.

Esta iniciativa, del Ministerio de Trabajo moderniza la gestión de la protección social, y reafirma que cuidar y ser cuidado es un derecho que la sociedad defiende y actualiza cada día.

La digitalización de trámites representa un paso significativo hacia una administración pública más cercana, eficiente y comprometida con las necesidades de la población vulnerable.