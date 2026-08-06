Transformaciones en el sector del transporte en Cuba

El Ministerio de Transporte anunció nuevas medidas para ampliar la movilidad de la población, estimular el uso de vehículos eléctricos y fortalecer el transporte público, como parte de las transformaciones aprobadas por el Partido y el Gobierno.

Las disposiciones, contenidas en las transformaciones 146, 147 y 148, quedaron refrendadas en el Decreto-Ley 122/2026 y el Decreto 163, publicados en la Gaceta Oficial. Entre las novedades destacan la ampliación de comercializadoras autorizadas, la eliminación de límites en la compra de vehículos y la exoneración de impuestos para quienes importen autos eléctricos junto a estaciones de carga con energías renovables.

El ministro Eduardo Rodríguez Dávila subrayó que se reducen los impuestos para ómnibus y microbuses, especialmente si son eléctricos o ensamblados en la industria nacional. Además, se impulsa la participación de actores no estatales en el ensamblaje y comercialización de vehículos eléctricos.

Un eje central es el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, que financia proyectos como triciclos eléctricos, microbuses, ómnibus, bicicletas y estaciones de carga solares. Este mecanismo busca sostener el transporte en un contexto de limitaciones de combustibles y falta de fuentes tradicionales de financiamiento.

Entre los resultados figuran la incorporación de más de 300 triciclos eléctricos, 110 microbuses FOTON, 200 automóviles eléctricos para servicios de salud y la fabricación nacional de ecomóviles y carros fúnebres eléctricos.

El ministro reconoció que, pese a los avances, persisten retos como la instalación de estaciones de carga, la atención a sectores vulnerables y la sostenibilidad energética.