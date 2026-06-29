Rescatistas cubanos llegan a Venezuela tras sismos

La solidaridad internacional con Venezuela continúa fortaleciéndose tras el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio con el arribo al país de un segundo contingente de rescatistas cubanos, quienes se sumarán a los equipos de ayuda ya desplegados.

Tras su llegada en horas de este domingo, el nuevo grupo de la isla caribeña se integra a las brigadas provenientes de distintas naciones. Hasta el momento, más de 2.000 voluntarios de 25 países de América, Europa y Asia colaboran en las labores de asistencia y recuperación.

La llegada del cuerpo de ayuda cubano responde al llamado de apoyo realizado por el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez, quienes expresaron su respaldo a Venezuela a través de mensajes difundidos en la plataforma X.

El doble sismo registrado el pasado miércoles 24 de junio, con magnitudes de 7.2 y 7.5 y apenas 39 segundos de diferencia, provocó graves daños en varias regiones. Según los reportes oficiales, se contabilizan 1.450 fallecidos, 3.150 heridos y 2.501 infraestructuras afectadas hasta la noche del domingo 28.

Las zonas más golpeadas incluyen La Guaira, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda y el Distrito Capital, de acuerdo con declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez también agradeció la solidaridad expresada por diversos gobiernos y anunció la creación de una comisión técnica destinada a evaluar la seguridad de las viviendas en las áreas afectadas, mediante un sistema de semaforización de riesgos.

En paralelo, la funcionaria ha recorrido los campamentos de atención a damnificados, supervisando los avances en la fase de recuperación y verificando las condiciones de asistencia a las comunidades.

La cooperación internacional y las acciones del Ejecutivo venezolano buscan acelerar la rehabilitación de las zonas devastadas, mientras continúan las tareas de rescate y apoyo humanitario.

(Con información de teleSur)

Tomado de Cubadebate