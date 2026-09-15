Restablecen comunicaciones con la Isla de la Juventud

Tras varios días de interrupción en los servicios de voz, datos e internet móvil, trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) junto a especialistas de GeoCuba lograron restablecer las comunicaciones entre la Isla de la Juventud y el resto del país.

La avería en el cable submarino que conecta ambos territorios había dejado incomunicada a la población, afectando la vida cotidiana y el acceso a servicios esenciales.

Un equipo integrado por 15 especialistas de la división Habana de ETECSA y técnicos de GeoCuba culminó las labores de empalme de fibra óptica, tras casi una semana de trabajo en alta mar.

La operación concluyó en puerto pinareño, donde se facilitó la logística de la operación técnica y donde se confirmó la recuperación de la conectividad.

El director de red, operaciones y logística de ETECSA Habana Boris Gómez Gálvez, destacó que la complejidad del trabajo no fue un obstáculo para un grupo con amplia experiencia en este tipo de reparaciones.

Por su parte, Antonio Amado Gito, especialista en ayuda a la navegación de GeoCuba, explicó que la labor consistió en unir físicamente segmentos dañados de fibra óptica, aplicando técnicas de precisión que garantizan la transmisión de datos sin pérdidas.

El jefe de grupo de planta exterior de ETECSA Habana, Hugo González Rojas, subrayó que este tipo de trabajos son vitales, pues la fibra óptica constituye la columna vertebral de las telecomunicaciones modernas, permitiendo servicios de telefonía, internet y transmisión de información en tiempo real.

La rápida respuesta de los especialistas reafirma la importancia de la cooperación técnica y la preparación profesional para enfrentar contingencias que afectan directamente la vida de miles de personas.