Portada » Destaca Minjus deberes sagrados de los cubanos

Destaca Minjus deberes sagrados de los cubanos

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir
Tomada del Facebook del Ministerio de Justicia de la República de Cuba

El Ministerio de Justicia (Minjus) destacó hoy, desde su perfil en la red social Facebook, los deberes sagrados de los ciudadanos cubanos consagrados en la Constitución de la República.

La publicación recordó que la nación independiente constituye el patrimonio mayor y que los modos escogidos para preservarla libre y soberana tienen garantías en la Carta Magna aprobada por más del 86 por ciento de los electores.

El texto citó el Artículo 4 de la Constitución, que establece que “la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano”.

Señaló además que “la traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones”.

El Ministerio subrayó que “el sistema socialista refrendado por la Constitución es irrevocable” y que los ciudadanos tienen derecho a combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

Participar también significa escuchar

La democracia suele asociarse inmediatamente con grandes decisiones, instituciones y procesos políticos. Sin embargo, cuando pienso en ella desde una perspectiva cotidiana, encuentro algo mucho más cercano: la posibilidad de

septiembre 15, 2026 No hay comentarios

Una historia que emana de las prisiones

De hablar pausado y conceptos que se corresponden con una revolucionaria de extraordinaria entereza, es la Mayor del Ministerio del Interior Noemí Zambrana Moreira. El diálogo con esta mujer que

septiembre 15, 2026 No hay comentarios

Restablecen comunicaciones con la Isla de la Juventud

Tras varios días de interrupción en los servicios de voz, datos e internet móvil, trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) junto a especialistas de GeoCuba lograron restablecer

septiembre 15, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio