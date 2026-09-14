Destaca Minjus deberes sagrados de los cubanos

El Ministerio de Justicia (Minjus) destacó hoy, desde su perfil en la red social Facebook, los deberes sagrados de los ciudadanos cubanos consagrados en la Constitución de la República.

La publicación recordó que la nación independiente constituye el patrimonio mayor y que los modos escogidos para preservarla libre y soberana tienen garantías en la Carta Magna aprobada por más del 86 por ciento de los electores.

El texto citó el Artículo 4 de la Constitución, que establece que “la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano”.

Señaló además que “la traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones”.

El Ministerio subrayó que “el sistema socialista refrendado por la Constitución es irrevocable” y que los ciudadanos tienen derecho a combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias