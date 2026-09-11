Con nuevas normas Cuba consolida pasos hacia soberanía alimentaria

La implementación de la Ley 185 de tierra agropecuaria y forestal, y otras 20 normas también publicadas este miércoles en la Gaceta Oficial ordinaria número 75 fortalecerán, según autoridades, el papel del sector agrario en la producción de alimentos mediante la flexibilización en el desarrollo de la actividad.

En conferencia de prensa, Telce González Morera, viceministro de la Agricultura (Minag), señaló la integralidad de este paquete normativo, el cual aborda las diferentes aristas de la vida agropecuaria en el país, y subrayó que este grupo legislativo ofrece mayor seguridad jurídica y actualiza las políticas que desde mucho tiempo han controlado la acción agropecuaria en el territorio nacional.

Con respecto a la Ley 185, explicó que se mantiene la propiedad estatal sobre la tierra, aunque se amplía al régimen de usufructo; se autoriza el acceso a personas naturales, jurídicas estatales, privadas y mixtas, además se elimina el requisito de trabajo directo previo.

Entre otros aspectos puntualizó que se autoriza la entrega de tierras en concepto de usufructo para la producción de alimentos en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, con independencia del objeto social.

Al mismo tiempo, este recurso natural se puede otorgar por el tiempo que pacten las partes involucradas y se posibilita la realización de ecoturismo sin la necesidad de efectuar la actividad agrícola y forestal.

Añadió que esta ley que entrará en vigor a los siete días de ser publicada incluye entre sus modificaciones que la entrega de la tierra será aprobada pertinentemente por el directivo de la empresa estatal socialista o el presidente de la cooperativa facultados para ello.

Durante la jornada también se publicó el Decreto-Ley 121 que, de acuerdo con González Morera, ofrece mayor autonomía a las cooperativas agropecuarias, las cuales pueden abrir cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera, realizar acciones de importación y exportación, formar precios mediante acuerdos entre partes, entre otras facilidades.

Manifestó que entre las normativas también se encuentra la Resolución 162, que actualiza el procedimiento para el sacrificio de animales para la comercialización y consumo, beneficiando a los productores.

En el espacio se informó que también están disponibles otras disposiciones que abordan la gestión de los recursos zoogenéticos, fitogenéticos y semillas, la conservación de los suelos, la medicina veterinaria, entre otros elementos.

Participaron en la cita, otras autoridades y especialistas del Ministerio de la Agricultura.

(Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)