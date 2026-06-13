Restitución de bienes devuelve historia y raíces

El esclarecimiento de un robo con fuerza ocurrido en el mes de marzo en la Casa Museo Ormani Arenado de la ciudad de Pinar del Río, hizo posible restituir a la institución los bienes sustraídos.

El centro muestra objetos y pertenencias de los 16 jóvenes pinareños participantes en el Asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957, los que conforman el martirologio cubano.

Según explicó el Subteniente Adrián Milián Díaz, Instructor Penal, el trabajo cohesionado de este órgano con el Departamento Técnico de Investigaciones, la labor pericial y el aporte del pueblo, conllevó al éxito del proceso en poco más de dos meses.

La Máster Niurka Contino Hernández, Especialista en Museología, al recibir los bienes en acto de restitución, agradeció el accionar rápido y efectivo de todos los que contribuyeron con este resultado y dio gracias también por devolver la historia al recinto, mellada con la sustracción de las piezas museables.

Los dos encartados en el hecho responden ante la justicia y permanecen en la prisión provincial en espera de juicio.

La Dirección Municipal de Cultura y del propio museo, entregaron un reconocimiento a la Unidad Territorial de Investigación Criminal, por contribuir con este esclarecimiento a la salvaguarda del patrimonio nacional.