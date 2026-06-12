Construcción de viviendas en Pinar del Río centra análisis del Buró del Partido

Aun cuando la política de la vivienda y la producción local de materiales de la construcción continúa siendo una prioridad dentro del Programa Económico y Social del Gobierno para el 2026, se muestran muy pocos avances en el último periodo.

Sus causas y consecuencias fueron analizadas en la más reciente reunión del Buró del Comité Provincial del Partido, en cuyo debate se expuso que al cierre de abril de los 102 288 perjuicios provocadas por el huracán Ian se han solucionado unos 64 897, en tanto solo se avanza con respecto al año anterior en un cinco por ciento. También quedan pendientes unos 5 000 daños de eventos hidrometeorológicos anteriores.

Ante la limitación con la entrada de recursos para la construcción, la producción local en cada uno de los territorios se erige como una alternativa, sobre todo, para los elementos de pared como ladrillos, pero la realidad apunta a que ha tenido un impacto negativo la extracción y acarreo de la arcilla y la madera, la producción de plásticos y elaboración de elementos de carpintería, a partir de la compleja situación que genera la falta de electricidad y de diésel.

Los integrantes del Buró del Partido reconocieron que estos resultados no obedecen solo a problemas objetivos sino también a otros relacionados con la gestión, el control, la organización y el seguimiento a la Política.

Un peso importante recae en la militancia del sector, así como en la CTC, principales impulsores de la tarea, tanto entre los estatales como en los no estatales, quienes refieren que necesitan tener un mayor acompañamiento desde las estructuras sindicales y políticas.

Eumelín González Sánchez, gobernador de Pinar del Río, enfatizó en la importancia de lograr eficientes encadenamientos productivos y ejecutar acciones encaminadas no solo a construir sino a detener el deterioro del fondo habitacional.

Se refirió a los cambios de uso de los locales, y llamó a ser objetivos en ello, de manera que esta sea una alternativa viable y no requiera igual cantidad de recursos que una construcción desde cero. Señaló que todo apunta a que en medio de la actual crisis no habrá muchos más recursos que aquellos que sean capaces de producir en el territorio.

Andrés Martín Carmona, director provincial de la Vivienda, precisó que existen un grupo de normas nuevas que se anteceden a la Ley de la Vivienda, actualmente en anteproyecto en consulta, que mejoran las políticas asociadas, pues hoy tienen la responsabilidad no solo con los damnificados de los ciclones, sino también con las madres de la política demográfica y aquellos jóvenes que alcanzan su mayoría de edad y permanecen en el Hogar de niños sin amparo familiar.

Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, reconoció que es un escenario bien complicado, por lo que urge buscar alternativas en medio de la crisis para ir contribuyendo a que los pinareños tengan una solución.

“Hay familias que llevan 30 años sin una vivienda, generación tras generación, de ahí que tenemos que seguir mirando qué más podemos hacer. Es una necesidad que en la producción local funcionen los mecanismos, y en los cambios de uso de los locales varias entidades y organismos deben hacer análisis más profundos.

“La alternativa de las casas a partir de contenedores es buena, pero entonces hay que pensar qué más podemos producir para ese contenedor, para que quede mejor, que no sea tan costosa. Son procesos engorrosos, pero tenemos la obligación de buscar el camino para dar una respuesta a las más de 40 000 familias que hoy esperan una vivienda”, concluyó.

Tomado de Periódico Guerrillero