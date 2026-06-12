Leyanis Pérez debuta en la Liga de Diamante con tercer puesto en Oslo

La sexta parada de la actual temporada de la Liga de Diamante marcó el debut de la campeona mundial Leyanis Pérez. En la ciudad de Oslo, la saltadora pinareña alcanzó los 14.60 metros, registro que le reportó el tercer escalón del podio en el triple salto.

La competencia fue liderada por Davisleydi Velazco, cubana que no representa a su Federación de origen. Velazco igualó su mejor marca personal (14.85) y definió la contienda desde su primera ejecución.

La senegalesa Saly Sarr concluyó en el segundo lugar con 14.75 metros, la mejor distancia de su trayectoria deportiva.

La monarca olímpica de París 2024, la dominiquesa Thea Lafond, se ubicó en la quinta posición tras saltar 14,49, a solo un centímetro de la jamaicana Ackelia Smith (cuarta).

Liadagmis Povea, otra de las cubanas presentes, finalizó sexta con 14.21.

En la rama masculina, el mejor triplista cubano, Lázaro Martínez, también compitió en la urbe noruega. Martínez concluyó en el cuarto puesto pero estableció su mejor marca del año al aterrizar en 17.33 metros.

Los tres cajones del podio fueron ocupados por el jamaicano Jordan Scott (17.66), el cubano que compite por Italia, Andy Díaz (17.59), y el argelino Yasser Mohammed Triki (17.43).

Dos resultados de gran relevancia se dieron fuera del triple salto. El brasileño Alison Dos Santos se impuso en los 400 metros con vallas y lo hizo de manera categórica frente al ídolo local Karsten Warholm, marcando 46.89 segundos contra 47.40 de su rival.

En el salto con pértiga, el australiano Kurtis Marschall encadenó su segundo triunfo consecutivo en la Liga. Vale recordar que en la cita anterior, en Estocolmo, había relegado al segundo puesto al mismísimo Armand Duplantis, quebrando una racha de tres años y 40 presentaciones consecutivas sin derrota del sueco, quien no estuvo presente en el colchón en Oslo.

Dicho logro obtenido por Marschall en la capital sueca únicamente lo habían alcanzado cinco pertiguistas en 105 competencias desde el año 2020.

(Con información de JIT)

Tomado de Cubadebate