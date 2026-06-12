Sonia: una pinareña cómplice de la virtud

La historia de la pinareña Sonia Cruz Hernández suele ser como la de toda mujer cubana que con entrega y sacrificio conduce sus pasos por la senda del triunfo.

El magisterio fue siempre su predilección. En el año 1975 comenzó la carrera y se graduó en el 1980 como Maestra Primaria en la Escuela Formadora Tania la Guerrillera.

Vibra el recuerdo de aquella etapa que atesora como lo más valioso de su vida, porque con solo 16 años cumplió misión Internacionalista en Nicaragua en 1983.

En esa nación fue maestra de preescolar y también de segundo, tercero y cuarto grados. Lleva en su memoria el tiempo en el departamento de Masayas después de la muerte de Águedo Morales Reina, hermano de profesión y cuya pérdida aún lamenta.

Al regreso trabajó en la EIDE Ormani Arenado durante once años. Fue guía de pioneros y obtuvo el Premio Guía Renovadora de sueños. A lo anterior, sumó la tarea de ser Secretaria del Núcleo del Partido y activista de zona residencial, años más tarde.

Es en 1991 en que se licencia en Educación Primaria.

Un cambio rotundo por motivos especiales la aparta del sector. Decide ingresar a la Microbrigada de la construcción en 1997 con el objetivo de obtener una vivienda, sueño que hizo realidad en el 2009. Allí representó a las mujeres y posteriormente ejerció como Secretaria del Buró Sindical de la Micro, integrando el Comité Municipal de la Central de Trabajadores de Cuba.

El movimiento obrero, al renovar algunos cargos de dirección en el año 1999, la promueve a Organizadora de la CTC Municipal y en el 2002 a Ideológica de la organización a nivel provincial, misiones que según nos comenta, cumplió exitosamente y la nutrieron de experiencia, abriéndole paso posteriormente como Comercial al Centro de la Música Miguelito Cuní de la capital pinareña, donde ejerció durante varios años esta responsabilidad.

Pero su amor por la educación se mantuvo siempre invariable, fue entonces que en el 2010, se reincorpora al sector como maestra en el Seminternado de Briones Montoto y más tarde en la escuela Primaria República Argentina en el entronque de Ovas donde fue preparada como reserva de cuadros. Ello le posibilitó enfrentar su quehacer como Metodóloga de Lengua Española a partir del 2006 y poco después como Jefa de esta enseñanza en el municipio.

Conoció también de su buen desempeño como Subdirectora, el colectivo del Palacio de Pioneros IV Congreso, hasta su jubilación, ya con 60 años, en octubre de 2023.

Sin mucho tiempo de descanso por lo aguerrido de su obra, fue llamada a dirigir el Hogar de niños sin cuidado parental ubicado frente al Parque Paquito González y una vez inaugurado el de la calle Luis Pérez #11 del Consejo Popular Capitán San Luis en el 2024, pasa a dirigirlo, tarea que cumple hace cerca de dos años con todo el amor y el compromiso que la caracterizan.

Sonia teje historias a diario desde el seno del pueblo. Es delegada de la Circunscripción 13 del referido Consejo Popular, y además funge como Vicepresidenta de la Comisión Permanente de Trabajo de Educación Cultura Ciencia e Innovación Tecnológica de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Nacida el día 3 de octubre del 1963, hoy con 62 años, el camino recorrido la llena de orgullo.

Entre lo más reconfortante en el plano familiar están sus dos hijos: Senia, la mayor, Licenciada en Laboratorio Clínico, y Felipe, Licenciado en Psicopedagogía.

La condición Cómplices de la virtud conferida recientemente por la Sociedad Cultural José Martí, dice mucho del apego de esta martiana al bien común y a la obra de un hombre, que según ella misma precisa, la ha guiado durante toda la vida y la ha fortalecido con su pensamiento renovador y de avanzada.