Los pinareños rindieron homenaje este 7 de diciembre a quienes ofrendaron su vida en defensa de la Patria y de otras tierras del mundo.

En el aniversario 36 de la Operación Tributo, el ejemplo del General Antonio Maceo Grajales y de su ayudante Francisco Gómez Toro, se multiplica con acciones heroicas, luego de 129 años de su caída en combate.

Honores recibieron quienes honores merecen, en especial los combatientes que abonaron con su sangre el suelo angolano como parte de la Operación Carlota, página indeleble de altruismo y solidaridad.

En el panteón que guarda los restos de nuestros hermanos muertos en cada epopeya defensiva por las causas más nobles y justas, se alzaron las voces ante el recuerdo y el dolor.

Tal fue el caso, de la Presidenta del Consejo de Defensa en el municipio de Pinar del Río, Yohanis Ramos Pérez, quien al pronunciar las palabras centrales de esta cita, devenida momento patriótico, resaltó la valía del gesto solidario de cada internacionalista, y el digno ejemplo que irradian ante el mundo, al haber puesto en alto el nombre de Cuba y el legado humanitario de Fidel.

Las principales autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia, del movimiento obrero, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la Unión de Jóvenes Comunistas y el pueblo en general rindieron el merecido tributo a los hombres que quedaron para siempre en las páginas de la historia.

El panteón, como otras tantas ocasiones, vibró de sentimiento patrio y evocación. Fue una nueva reverencia al internacionalismo que agiganta y forja.