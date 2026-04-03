Rusia enviará un segundo barco con petróleo a Cuba

El ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, afirmó este jueves que Rusia se está preparando para enviar un segundo barco con petróleo a Cuba en medio de la severa crisis energética en la isla por el bloqueo estadounidense.

«Ayer se celebró una importante reunión en San Petersburgo. Llegaron representantes cubanos. Cuba está bajo un bloqueo total, está aislada.

¿De dónde provino el cargamento de petróleo? Un buque ruso rompió el bloqueo. Ahora se está cargando el segundo. No dejaremos a los cubanos en apuros«, aseguró Tsiviliov.

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin llegó a Cuba esta semana con unas 100.000 toneladas de petróleo de ayuda humanitaria. El buque se encuentra actualmente en el puerto de Matanzas y ya empezó a ser descargado.

Es el primer petrolero en llegar a Cuba en tres meses, después de que Estados Unidos obligara a Venezuela y México a cortar el suministro de energía a la isla. Cuba no ha recibido ningún suministro de petróleo desde el 9 de enero, lo que ha provocado una crisis energética.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este miércoles a Rusia por su ayuda. «Gracias Rusia. Gracias Presidente Putin. Gracias tripulantes del tanquero Anatoli Kolodkin, que al atracar en puerto cubano con su valiosa carga de combustible nos traen la certeza de una amistad probada en los más duros momentos, como tantas veces a lo largo de la historia», escribió.

El líder cubano aseguró que ya se empezó la descarga del buque, y que luego se realizará el procesamiento, la distribución y «el uso racional de este embarque que, aunque insuficiente en medio de la aguda escasez, aliviará de manera gradual la situación en las próximas semanas.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseveró que Moscú se alegra de que el primer lote de petróleo ruso haya llegado a la nación caribeña. Peskov señaló que Cuba se encuentra «en condiciones de un bloqueo severísimo» y necesita productos derivados del petróleo y petróleo crudo «para el funcionamiento de los sistemas de soporte vital en el país, para generar electricidad, para brindar servicios médicos o de otro tipo a la población».

En este contexto, el portavoz indicó que Rusia «considera su deber» ofrecer la asistencia necesaria a Cuba y aseguró que Moscú seguirá trabajando para suministrar más petróleo a la isla. «Seguiremos trabajando, repito, en la desesperada situación en la que se encuentran ahora los cubanos. Esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto», manifestó.

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump,firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional»

ante la supuesta»amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», que —añadió— está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

(Tomado de RT)