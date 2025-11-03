Con manos unidas y corazones comprometidos, hombres y mujeres de Pinar del Río organizaron el envío de un donativo solidario hacia las zonas afectadas por el huracán Melissa en el oriente cubano.

Esta primera carga incluye alimentos, insumos básicos, útiles para el hogar y accesorios diversos, esenciales para las familias que perdieron sus bienes materiales tras el paso del fenómeno meteorológico.

La iniciativa, impulsada por el pueblo pinareño, refleja una profunda vocación de ayuda en tiempos de crisis.

Más allá del valor material, este gesto representa un símbolo de esperanza y empatía entre cubanos, reafirmando que la solidaridad es una fuerza que trasciende distancias.

El huracán Melissa dejó huellas dolorosas en la infraestructura y en la vida cotidiana de muchas comunidades orientales.

Ante ello, la respuesta del pueblo de Pinar del Río se convierte en un recordatorio del poder de la unidad y el compromiso ciudadano.

Este acto humanitario no solo busca aliviar necesidades inmediatas, sino también fortalecer los lazos de fraternidad entre provincias.

En momentos difíciles, la ayuda mutua se convierte en el mejor camino para reconstruir, sanar y avanzar como nación.