Tabacaleros donan kit fotovoltaico a funeraria de Pinar del Río (+ Fotos)

Socios de la cooperativa de créditos y servicios Gervasio Hernández Silva, del municipio de Pinar del Río, donaron un kit fotovoltaico a la funeraria Monteserín, del territorio cabecera, el cual repercutirá en las prestaciones de ese centro.

La tensa situación con la llegada de combustibles a Cuba ha limitado la utilización del grupo electrógeno y por tanto, ha incidido en los servicios necrológicos, aseguró María del Carmen Zaldívar, administradora de la institución.

Compuesto por nueve paneles solares, el kit cuenta con una capacidad de seis kilowatts de inversor y 30 de respaldo de batería, por lo que desde el momento de su montaje suministrará energía a las capillas y al cuarto de preparación.

Explicó que actualmente, cuando las capillas se encuentran llenas, existe mucha oscuridad y eso ha ocasionado molestias en la población.

El donativo constituye una muestra de solidaridad en tiempos complejos para el país, en los que no falta la ayuda entre los cubanos.

Benancio Ramírez Díaz, presidente de la cooperativa, resaltó que se trata de un apoyo a la sociedad y específicamente a quienes dan el último adiós a un ser querido.

Destacó que el kit fue adquirido en moneda libremente convertible en la tienda para los tabacaleros, ubicada en el consejo popular Las Ovas, y forma parte del esfuerzo de los 96 socios que han realizado otras contribuciones a instituciones de salud del territorio.

La «Gervasio Hernández Silva» asume en la actual campaña la siembra de 149 hectáreas de tabaco tapado y 51 de sol en palo, y apuesta por el uso de fuentes renovables de energía para el riego, en sus tres escogidas y en viviendas de los vegueros.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias