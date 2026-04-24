Presentan obra sobre la historia de la enseñanza del inglés en Pinar del Río

El libro «Historia de la enseñanza del inglés en Pinar del Río» fue presentado en el contexto de la Semana de las Lenguas, organizada por el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca.

La obra pertenece a los académicos Rodolfo Acosta Padrón y Pedro Alejandro Vigil García quienes afirman que, además de revisar el pasado, proporciona claves para el presente y el porvenir de la enseñanza del idioma inglés en el territorio.

Fotos: Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca». Fotos: Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca».

El volumen se construyó a partir de la memoria viva y de los testimonios de docentes ya fallecidos, cuya presencia, según los autores, perdura «en cada espacio de enseñanza, en cada gesto pedagógico y en cada huella de aprendizaje».

La universidad invitó a la comunidad académica y docente a considerar el texto como «un punto de partida». Los propios autores definieron la obra como «un borrador» de la historia de la enseñanza del inglés en Pinar del Río, un relato abierto a futuras versiones que «seguirán creciendo».

El intercambio de vivencias entre los asistentes convirtió el acto en un encuentro que los organizadores calificaron como «verdaderamente mágico».

La licenciada Rosa Pablos de la Rosa, responsable de la edición, y la máster Liliana Margarita Martínez Hernández, encargada de la corrección, recibieron un reconocimiento durante la presentación del libro, por su «tenacidad y profesionalismo».

Un agradecimiento expresaron las autoridades universitarias a los autores, entrevistados, colaboradores y al equipo de la editorial LiberCiencia por sus aportes al proyecto.

El libro consta de 197 páginas y está disponible para descarga gratuita en el repositorio institucional Alma, y su presentación coincidió con la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Idioma Español, en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra.

(Con información de la página en Facebook: Universidad de Pinar del Río «Hermanos Saíz Montes de Oca».)

Tomado de Radio Guamá