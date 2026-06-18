Un enfoque diferente a la salud de la humanidad

Es imperativo abordar la salud pública con una perspectiva renovada, integral y equitativa, de cara a los próximos años, considerando factores críticos para el éxito de las intervenciones en materia de sistemas de información, como la conectividad, el ancho de banda, la interoperabilidad y la inteligencia artificial, entre otros.

Este enfoque revitalizado debe tomar en cuenta también las disparidades en la era digital para asegurar que la brecha digital no amplíe la brecha de salud.

En ese sentido, para que los sistemas de información para la salud sean verdaderamente efectivos, es necesario fortalecer los cimientos de la gobernanza, las leyes, las políticas públicas, las competencias del personal de trabajo y la infraestructura tecnológica.

Una gobernanza efectiva garantizará que las políticas de salud sean coherentes y sostenibles, mientras que un marco legal robusto protegerá la privacidad, el uso ético y la seguridad de los datos.

Las competencias de los trabajadores de la salud deben actualizarse continuamente a través de programas de alfabetización digital para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y los enfoques más recientes.

Por último, una infraestructura tecnológica sólida será la columna vertebral que sostiene todo el proceso de transformación digital del sector de la salud.

La transformación digital de los sistemas de salud es un camino irreversible hacia un futuro más saludable y equitativo. La Organización Panamericana de la Salud se compromete a acompañar a los países en el proceso y a trabajar para que los sistemas de información y la salud digital estén al servicio de la salud universal.

Este informe es una guía fundamental para fortalecer los sistemas de información para la salud en toda la Región de las Américas. Se trata de una herramienta clave para que los Estados Miembros puedan avanzar hacia el nivel 5 de madurez digital y construir un futuro más saludable y equitativo para todas las personas.