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Un segundo puede cambiarlo todo

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Subirse a una motocicleta forma parte de la rutina de muchas personas. Es un medio de transporte práctico, rápido y necesario para llegar al trabajo, estudiar o cumplir con las obligaciones cotidianas. Precisamente por eso, a veces el hábito hace que se pierda de vista algo esencial: sobre una moto, la prudencia puede marcar la diferencia entre llegar a destino o no hacerlo.

Los accidentes no siempre ocurren por grandes imprudencias. Una maniobra inesperada, el exceso de velocidad, una distracción, el pavimento en malas condiciones o no utilizar correctamente los medios de protección pueden ser suficientes para provocar consecuencias graves.

La prevención comienza antes de encender el motor. Revisar frenos, neumáticos y luces, utilizar correctamente el casco, respetar las señales de tránsito y mantener una velocidad adecuada son acciones sencillas que deberían formar parte de cada recorrido. También lo es evitar conducir bajo los efectos del alcohol o cuando el cansancio impide mantener la atención necesaria.

Hay algo más que no debemos olvidar: quien conduce una moto comparte la vía con peatones, ciclistas, automóviles y otros motociclistas. Cada decisión al volante puede afectar también a quienes nos rodean. Por eso, conducir responsablemente no es solamente protegerse a uno mismo, sino asumir una responsabilidad con los demás.

Quizás el mayor peligro sea pensar que, porque hemos recorrido cientos de veces el mismo camino sin problemas, nada puede ocurrir. La experiencia ayuda, pero nunca sustituye la precaución.

Llegar unos minutos antes jamás tendrá más valor que llegar a salvo. En las calles, la verdadera habilidad no está en correr más, sino en saber cuándo reducir la velocidad, anticiparse al peligro y tomar la decisión que permita regresar a casa.

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