Unión Eléctrica reporta nueva caída total del Sistema Eléctrico Nacional

La Unión Eléctrica informó a través de sus redes sociales que a las 9:14 am de este miércoles se produjo una caída total del Sistema Eléctrico Nacional.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que la desconexión que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, “no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento”.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras, no obstante se investigan las causas. Ya comenzó el proceso de restablecimiento. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 10, 2025

Chequea primer ministro labores de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

La página oficial de Facebook de la Unión Eléctrica informa que el Primer Ministro de la República, Manuel Marrero se encuetra en el Despacho Nacional de Carga, donde intercambia con el Director General de la Unión Eléctrica sobre las acciones que se adoptan para lograr la estabilidad del SEN.

“Contamos con una estrategia bien definida para enfrentar esta situación y con la profesionalidad de los trabajadores de la Unión Eléctrica para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema, sobre lo cual mantendremos informado a nuestro pueblo”, expresó en su cuenta de la red social X Marrero Cruz.

Ante la salida inesperada de la CTE Guiteras, se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional.

Nos encontramos en el Despacho Nacional de Cargas para evaluar las causas de lo sucedido y el inicio de la recuperación. #DePieYCombatiendo pic.twitter.com/1MGGi4WZyh — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) September 10, 2025

Dan a conocer motivos de la salida de la CTE Guiteras

Una señal falsa de vapor sobrecalentado provocó que se desarmara el esquema automático de la caldera, y con ello ocurriera la salida del bloque térmico”, según informó Rubén Campos Olmo, director de la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas al periódico Girón.

Según el directivo, aún no se puede precisar cuándo ocurriría la incorporación de la CTE yumurina. “Al caerse el sistema nos tienen que dar energía desde fuera para iniciar el arranque.

“Antes de esto teníamos un alto consumo de agua. No sabremos si existen daños relacionados con la salida abrupta del SEN hasta que no se intente arrancar de nuevo”.

La Guiteras está lista para el arranque

Por: Cubadebate

Desde la CTE Antonio Guiteras de Matanzas nos informa Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en el territorio, que ya se solucionó la señal falsa en la automática que provocó la salida de la central.

Desde el puesto de dirección aseguran estar listos para iniciar el arranque de la planta en cuanto llegue la energía.

En estos momentos se trabaja en varios territorios en la conformación de microsistemas para avanzar, en el menor tiempo posible, en el restablecimiento del sistema.

(Noticia en construcción…)