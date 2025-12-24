Como para el resto de Cuba, 2025 fue un año desafiante y retador para Pinar del Río, en el que se multiplicaron el esfuerzo, la resistencia y la voluntad.

Así expresó hoy Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y primera secretaria del Comité Provincial del PCC en Pinar del Río, durante el acto por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, que rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro.

La Salud sigue dando una batalla intensa frente a las arbovirosis y otras enfermedades, y la mortalidad infantil en este momento es de 4.5 por cada mil nacidos vivos, la más baja del país, remarcó.

Reconoció el aporte de una treintena de empresas y trabajadores del sector no estatal que han recuperado salas y servicios en los hospitales y decenas de instalaciones de la salud pública, con mayor impacto en el hospital Abel Santamaría Cuadrado y el pediátrico Pepe Portilla.

Foto: Rafael Fernández Rosell

El 86 por ciento del presupuesto en la provincia sigue destinado a pilares básicos del desarrollo social: educación, salud pública, cultura, deportes y la asistencia social, apuntó en acto efectuado en el parque solar fotovoltaico Comandante Pinares, en el municipio capital.

Hay que trabajar con más exigencia y control para que los recursos se empleen adecuadamente en beneficio del pueblo, en especial, de las personas más necesitadas, insistió Ramos Cordero.

Aun con grandes insatisfacciones, la agricultura, actividad económica fundamental del territorio, mantuvo el crecimiento en hectáreas (ha) sembradas y toneladas cosechadas, aunque todavía no se cubren todas las demandas y no existe estabilidad de los productos en el mercado, destacó.

Continúan los precios elevados, por lo que es una prioridad producir más, aprovechando las potencialidades, y el reto fundamental radica en la producción de granos, leche y proteínas, dijo.

Foto: Rafael Fernández Rosell

En el arroz, durante la campaña anterior, la provincia superó las 17 mil ha y en la próxima etapa se propone cultivar 32 mil ha, con la participación de más de tres mil productores, pues el desafío será asegurar el autoabastecimiento del territorio.

Ese es el compromiso de los arroceros pinareños, en el que también tiene un aporte significativo el programa conjunto Vietnam- Cuba en Los Palacios y Consolación del Sur, precisó.Significó que en la actividad tabacalera se cumplió el plan técnico económico, se incrementan las hectáreas a sembrar y la infraestructura recuperada.

Además, sobresale el aseguramiento a la campaña con la venta a productores de 240 tractores, mil 545 módulos fotovoltaicos para viviendas de los campesinos y sus familias, otros 574 módulos para centros de la mini-industria, sistemas de riego y 12 cámaras de cura, entre otros recursos.

Los aportes de ese sector han llegado a lo más sensible con recursos muy necesarios para niños con enfermedades crónicas y otros sin amparo familiar, con equipos de climatización, paneles solares y alimentos, enfatizó.

Foto: Rafael Fernández Rosell Foto: Rafael Fernández Rosell

Hoy se alcanzan discretos avances en los principales indicadores económicos de la provincia, en tanto disminuye el déficit fiscal, dos municipios son superavitarios y decrecen las empresas con pérdidas, añadió.

Sin embargo, prevalecen, de manera general y muy acentuadas, las insatisfacciones con la solución de las necesidades básicas del pueblo, por lo que tenemos que incrementar las producciones de bienes y servicios en todas las ramas, acotó la primera secretaria del Partido.

Resaltan en el deporte la obtención de la medalla de oro de la triplista Leyanis Pérez en el Campeonato Mundial de Atletismo, y las meritorias actuaciones de los lanzadores Liván Moinelo y Raidel Martínez en el béisbol profesional japonés, cumpliendo contratos de la Federación Cubana de Béisbol, refirió.

Durante el acto de celebración varios pinareños recibieron el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas y del PCC, y se reconoció el quehacer de los trabajadores de la Empresa Eléctrica y de la Empresa de Construcción y Montaje en los tres parques solares fotovoltaicos con que ya cuenta el territorio.