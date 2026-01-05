El impulso de la producción arrocera en el municipio de Los Palacios, Pinar del Río, fue titular en no pocos medios de prensa de Cuba y el mundo, un proyecto conjunto con Vietnam que se consolidó en 2025 luego de que a finales de 2024 las primeras áreas de prueba arrojaran resultados halagüeños.

La empresa Agri VMA, usuario de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, adquirió tierras en usufructo en la zona conocida como Cubanacán, perteneciente a la empresa agroindustrial de granos Los Palacios, una de las que históricamente ha marchado a la vanguardia en el cultivo del plato básico de la dieta del cubano.

En 2025 cerramos el primer ciclo productivo de las mil hectáreas (ha) entregadas y comenzamos el segundo; y también empezó la incursión en Caribe, territorio de Consolación del Sur, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias Jorge Félix Chamizo Taño, director adjunto de la entidad antillana.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Este es un proyecto concebido para el país en tres modalidades, y en Pinar del Río se pensó en el modelo uno, o sea, una producción netamente vietnamita; nosotros les prestamos servicios de preparación de suelos, cosecha, secado, molinado, pista, transportación, detalló.

Ellos -agregó- producen el arroz y nos lo venden para entregarlo al Ministerio de Comercio Interior.

Sin dudas, una iniciativa que disminuye los costos a la Isla; y resulta más beneficioso producirlo aquí que importarlo, dijo.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Para la empresa también se traduce en resultados económicos, y ya se han cosechado unas mil 100 ha, para alrededor de cinco mil 900 toneladas de producción húmeda, apuntó Chamizo Taño.

Se han vendido mil 772 toneladas de arroz consumo que, por ejemplo, llegó a la canasta familiar normada de Vueltabajo y una parte de Artemisa.

Vietnam introdujo la variedad híbrida CT-16, que no teníamos experiencia con ella, pero cuenta con alto potencial productivo y es bastante resistente a plagas y enfermedades, refirió.

Foto: Rafael Fernández Rosell

También usamos, en un momento, la variedad cubana ginés LP-18, que nos dio rendimientos de 6,6 toneladas por hectárea con el mismo paquete tecnológico, destacó.

Agri VMA ha traído equipamiento para apoyar la agrotecnia del arroz, como asperjadora, trompos para sembrar y fertilizar y de manera general, aditamentos que nos han ayudado, señaló.

Nosotros elegimos las mejores mil hectáreas de la empresa, con terrazas planas bien diseñadas, sistema de riego y caminos intermedios; hace un tiempo explotadas por nosotros, añadió.

E iniciamos un proceso de recuperación de la parte agrícola e industrial, aunque queda mucho por hacer, sobre todo en cuanto a la maquinaria empleada en la industria que es lo que va a ayudar a mejorar la calidad del arroz que se vende, acotó.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Sin dudas, los rendimientos en la parte agrícola han sido el resultado principal del proyecto. Para que se tenga una idea -advierte-, la media de la provincia rondaba las 2,5 toneladas por hectárea, incluso en algunos momentos llegó a ser de una tonelada a partir de que no disponíamos del paquete tecnológico que asegurara rendimientos adecuados.

Hoy se duplican, pues ascienden a 5,5 toneladas por hectárea, y eso tiene un impacto indiscutible en la calidad del cereal, precisó.

Vietnam y Cuba son dos países hermanos, y quisimos ayudarlos a obtener arroz que les resultara más barato, aseveró Duang Ho Van, especialista principal de la empresa de la nación asiática.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Al principio cuando llegamos fue un poco complicado el tema de la maquinaria, el combustible, no conocíamos el clima; y después de más de un año hemos avanzado y ya se ven los resultados de la cosecha, indicó.

Aquí rompimos la barrera del idioma y logramos trabajar juntos; hemos traído fertilizantes, urea, productos químicos, y contratamos 50 obreros que laboran de conjunto con los especialistas vietnamitas, añadió.

Uno de ellos, Ariel Hernández Pérez, manifestó su regocijo con su contratación, pues “gano mil pesos diarios, nos dan una cota de arroz y nos atienden bien”, dijo.

Aquí regamos urea y abono; sembramos, cortamos el arroz de residuo y estibamos en la pista; y salgo entre 24 y 26 mil pesos en el mes, detalló.

Un proyecto a futuro

Agri VMA firmó en los comienzos por tres años, pero extendió el plazo. En Los Palacios ya se ve un despertar en la producción arrocera y existen muchos campesinos que quieren insertarse, acotó Jorge Félix Chamizo Taño.

Llegaron a Caribe, en Consolación del Sur, con el modelo dos, o sea, producción cooperada con los productores; y a partir de las condiciones y el sistema de trabajo creado queremos implementar en Pinar del Río los tres modelos (el tercero consiste en la venta de insumos en divisas a los productores).

Foto: Rafael Fernández Rosell

Estamos enfocados en la producción conjunta de semillas y queremos abrir una tienda especializada para los arroceros.

Asimismo, buscamos otras fuentes de adquisición de insumos productivos que abaraten un poco los costos de los químicos y los fertilizantes, principalmente, y ese sentido trabajamos juntos.

Para 2026 pretendemos sembrar dos mil ha, tratando de adecuar los esquemas de plantación a nuestras campañas para lograr resultados óptimos, destacó.

Y de manera paralela en la provincia más occidental se reorganiza el movimiento del llamado arroz popular, por la necesidad que tenemos de cultivar el grano y autoabastecernos.

Tomado de ACN