65 años de historia

El acto conmemorativo por el aniversario 65 de la instauración de los planes reeducativos en Cuba, tuvo lugar en la Jefatura Provincial de Prisiones de Pinar del Río, este 16 de septiembre, fecha que marca el surgimiento de dicha estrategia en el año 1961.

La cita estuvo presidida por el Primer Coronel Julio Díaz Rodríguez, Jefe del Ministerio del Interior en la provincia, el Teniente Coronel Airen Frías Frontela, máximo representante del Órgano dePrisiones en el territorio, así como otros jefes y funcionarios de organizaciones de masas, organismos y pensionados de la especialidad homenajeada.

Con satisfacción por la obra que emprenden a diario, se escuchó el mensaje enviado a esta fuerza, por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, misiva de felicitación donde enalteció el trabajo de todos los enrolados en el sistema penitenciario, a los que exhortó a seguir siendo paradigmas de consagración y esfuerzo en el cumplimiento de sus misiones.

Un grupo de combatientes de este órgano de prisiones, recibió reconocimientos por su destacado desempeño y similar estímulo se le confirió a sindicalistas, en el marco del Aniversario 55 del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa.

Posterior a este momento, por la adecuada aplicación de una política de respeto a la dignidad humana, devenida reinserción social, diferentes órganos reconocieron al sistema penitenciario de la provincia, muestra de admiración por su encomiable misión.

Como colofón, hizo uso de la palabra el Teniente Coronel Pedro Noel Cala Pimentel, Jefe del Organismo Político. En su discurso resaltó que cada obra ha sido ejemplo de fidelidad y compromiso con el legado de Fidel y que unidos sabrán mantener el empeño y la capacidad para sobreponerse a las circunstancias, a tono con los objetivos y misiones que la sociedad y el socialismo exijan del momento histórico.