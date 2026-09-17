Generación Z: conócelos y conéctate con ellos

Seguro has escuchado hablar de los «centennials», los «zoomers» o simplemente de la Generación Z. Son esos jóvenes que hoy tienen entre 12 y 28 años aproximadamente y que han crecido pegados a una pantalla.
Pero, ¿de dónde salen? ¿Qué los hace tan diferentes? Y lo más importante, ¿cómo podemos entendernos mejor con ellos?
La Generación Z está formada por las personas nacidas entre mediados de los años 90 y principios de los 2010.
Les tocó crecer en un mundo que cambiaba a toda velocidad: vieron nacer el internet tal como lo conocemos hoy, la llegada de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y hasta la inteligencia artificial.
A diferencia de generaciones anteriores, ellos no tuvieron que «adaptarse» a la tecnología: nacieron con ella.
Por eso se les llama nativos digitales. Para ellos, buscar algo en Google, mandar un mensaje por WhatsApp o grabar un video para TikTok es tan natural como respirar.
Los chicos de la Generación Z generalmente son muy activos, pero de una forma distinta.
Las actividades que más disfrutan están relacionadas con la tecnología:
- Estar en redes sociales: Son la generación que más usa plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Twitch. Ahí no solo se entretienen, también se informan, aprenden y hasta ganan dinero.
- Crear contenido: Muchos no son solo espectadores. Graban videos, hacen streaming, escriben, editan y comparten lo que piensan. Les gusta ser protagonistas, no solo consumidores.
- Estudiar y trabajar al mismo tiempo: Es común que combinen sus estudios con trabajos informales, freelances o emprendimientos digitales. Quieren independencia económica desde jóvenes.
- Cuidar su salud mental: Hablan abiertamente de ansiedad, estrés y bienestar emocional. Es un tema que les importa mucho y no lo esconden.
- Preocuparse por el mundo: El cambio climático, la igualdad y la justicia social son causas que suelen defender con fuerza.
Si quieres conectar con alguien de la Generación Z, ya sea en el trabajo, en la escuela o en casa, aquí van algunos consejos sencillos:
- Sé auténtico: Ellos detectan la falsedad muy rápido. No trates de imitar su forma de hablar si no te sale natural. Mejor sé tú mismo, con respeto y honestidad.
- Habla claro y directo: No les gustan los discursos largos ni llenos de vueltas. Prefieren mensajes cortos, concretos y visuales.
- Escúchalos de verdad: Les importa sentirse tomados en cuenta. Pregúntales su opinión y presta atención a lo que dicen, aunque no estés de acuerdo.
- Usa la tecnología a tu favor: Si quieres comunicarte con ellos, hazlo por donde ellos están: mensajes, redes sociales o plataformas digitales. No esperes que revisen su correo electrónico todos los días.
- Respeta su individualidad.
La Generación Z no es un misterio ni un grupo difícil de entender. Es simplemente una generación que creció en un mundo distinto, donde la tecnología, las redes sociales y los cambios constantes marcaron su forma de ver la vida.
Son jóvenes que crean, opinan, trabajan, estudian y se preocupan por su bienestar y por el planeta.
Entenderlos no requiere imitarlos ni intentar hablar como ellos. Basta con acercarse con respeto, escucharlos de verdad y mostrar interés genuino por lo que piensan y sienten.
La clave está en la autenticidad, la claridad y la empatía.
Cada generación tiene su manera de ver el mundo, y la Generación Z no es la excepción.
En lugar de juzgarlos o encasillarlos, lo mejor es aprender de ellos y construir juntos puentes de comunicación.
Porque al entenderlos, no solo nos acercamos a ellos: también nos preparamos para el futuro que ya están construyendo.