Generación Z: conócelos y conéctate con ellos

Seguro has escuchado hablar de los «centennials», los «zoomers» o simplemente de la Generación Z. Son esos jóvenes que hoy tienen entre 12 y 28 años aproximadamente y que han crecido pegados a una pantalla.

Pero, ¿de dónde salen? ¿Qué los hace tan diferentes? Y lo más importante, ¿cómo podemos entendernos mejor con ellos?

La Generación Z está formada por las personas nacidas entre mediados de los años 90 y principios de los 2010.

Les tocó crecer en un mundo que cambiaba a toda velocidad: vieron nacer el internet tal como lo conocemos hoy, la llegada de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y hasta la inteligencia artificial.

A diferencia de generaciones anteriores, ellos no tuvieron que «adaptarse» a la tecnología: nacieron con ella.

Por eso se les llama nativos digitales. Para ellos, buscar algo en Google, mandar un mensaje por WhatsApp o grabar un video para TikTok es tan natural como respirar.

Los chicos de la Generación Z generalmente son muy activos, pero de una forma distinta.

Las actividades que más disfrutan están relacionadas con la tecnología: