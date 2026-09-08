Acoger para salvar

El Centro de Acogimiento Urgente en Pinar del Río se inauguró el 25 de julio en el marco de la celebración del Aniversario 72 de la gesta heroica del Moncada.

Consecuente con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución de la República, y los Códigos de las familias y el de la niñez, la adolescencia y las juventudes, abrió sus puertas esta institución que tiene como misión, brindar atención inmediata provisional a infantes y adolescentes ante situaciones de riesgo o complejas de tipo grave hasta que la medida se notifique para su cuidado y protección.

La Máster Yaremis García Felipe, Jefa del Departamento de Educación Especial en la Dirección Provincial de Educación, expresó que las medidas pueden incluir, el retorno a sus hogares, hacia una familia solidaria o a un hogar de niños sin cuidado parental. De estos últimos, precisó, cuentan con dos instituciones, una que acoge a menores de cero a seis años de edad y la otra, de siete a dieciocho.

En el Centro de Acogimiento Urgente la estancia no debe rebasar los 30 días una vez llegados al lugar. Dispone de todas las condiciones y un personal especializado para brindar servicios a los niños y adolescentes que así lo precisen.

En tal sentido el programa de reacondicionamiento de esta estructura que antes cumplió otro objeto social, la dejó lista para la apertura y misión con cinco habitaciones, sala de juego, cocina – comedor y otros locales, de modo que los días allí transcurran sin mayores contratiempos y se sientan en confianza.

Para ello, se cumplimentan los protocolos de ingreso y egreso y se confiere todo el acompañamiento psicológico y apoyo psico-socio-emocional por parte de los especialistas. Al mismo tiempo articula este centro con todos los niveles educativos, desde la primera infancia, hasta la educación técnico- profesional.

Como un gran privilegio calificó la directiva de la educación especial en Pinar del Río esta iniciativa, gracias a la cual, se acogerá a niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad en este curso escolar y en los venideros, como cuna de todo un proceso que busca su inserción social y desenvolvimiento acorde con las normas legales.