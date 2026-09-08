Aprender a leer también es aprender a elegir

Hay conocimientos que cambian una vida entera. Aprender a leer y escribir puede parecer hoy algo cotidiano, pero detrás de esas habilidades existe una puerta enorme: la posibilidad de comprender, preguntar, estudiar, trabajar, informarse y tomar decisiones con mayor libertad.

En Cuba sabemos muy bien cuánto puede transformar la educación. La Campaña Nacional de Alfabetización de 1961 marcó un momento decisivo y llevó la enseñanza de la lectura y la escritura a numerosos rincones del país. Aquel esfuerzo forma parte de nuestra memoria y también de una idea que sigue teniendo vigencia: aprender abre caminos.

Pero el mundo ha cambiado y también lo que significa estar alfabetizados. Ya no basta con reconocer letras o escribir correctamente. Vivimos rodeados de pantallas, mensajes, noticias, imágenes y datos que llegan a toda velocidad. Saber leer hoy también implica comprender aquello que vemos, identificar información dudosa y preguntarnos de dónde viene lo que consumimos.

Esto me parece especialmente importante para las nuevas generaciones. Un teléfono puede poner una cantidad enorme de información al alcance de cualquiera, pero tener acceso no significa necesariamente saber utilizarla. Hace falta criterio, curiosidad y capacidad para distinguir entre conocimiento y simple ruido.

La alfabetización tampoco termina cuando una persona aprende sus primeras palabras. Continuar estudiando, adquirir nuevas habilidades y mantener la mente abierta forman parte de ese mismo camino. Cada aprendizaje puede servir para enfrentar mejor los cambios que aparecen en la vida.

En nuestras escuelas, bibliotecas, universidades y centros de trabajo hay historias de personas que han descubierto nuevas posibilidades gracias al estudio. Algunas comenzaron tarde, otras tuvieron que superar obstáculos, pero todas demuestran que nunca es demasiado tarde para aprender algo que nos permita avanzar.

Quizás por eso hablar de alfabetización no sea solamente hablar de letras. Es hablar de oportunidades, de participación y de la posibilidad de construir un proyecto de vida con más herramientas. Porque cada persona que aprende incorpora algo nuevo a su propia historia, y cada aprendizaje puede convertirse en el comienzo de un camino diferente.