«Un 26 de nuevas victorias»

El Acto Central por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes se celebró este domingo en la Plaza provisional de la Revolución de Pinar del Río, con la presencia del primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, junto a otros dirigentes políticos y gubernamentales.

Foto: Abel Padrón Padilla / Cubadebate

La ceremonia reunió a miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del PCC, autoridades locales y representantes de países solidarios con Cuba, además de una amplia representación del pueblo pinareño.

En su intervención, la primera secretaria del Partido en Pinar del Río, Yamilé Ramos Cordero, elogió el heroísmo de los protagonistas del Moncada y destacó el aporte histórico de los pinareños a la Revolución. Subrayó la resistencia frente al bloqueo y los desastres naturales, así como los avances en vivienda, parques fotovoltaicos, salud, educación, producción agrícola y tabacalera, y logros deportivos.

Foto: Dayam González / Radio Guamá

Por su parte, Miguel Díaz-Canel Bermúdez resaltó el espíritu de sacrificio y lucha del pueblo pinareño, transmitiendo la felicitación del general de ejército Raúl Castro Ruz por la sede del 26 de Julio. El mandatario subrayó que la continuidad de la Revolución depende de la unidad y firmeza de su pueblo, valores que han caracterizado a la provincia más occidental del país.

🇨🇺| Mensaje del General de Ejército a los pinareños:



Reciban este 26 de julio el cariño y mi reconocimiento por haber ganado, con su esfuerzo, consagración a la causa revolucionaria y trabajo creador, el gran honor de ser la sede del acto central.#MiMoncadaEsLaPatria pic.twitter.com/cgJMOYtpPA — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) July 26, 2026

El acto conmemoró los hechos del 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro atacó los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Aquella acción, aunque militarmente fallida, marcó el inicio de una etapa decisiva en la historia revolucionaria de Cuba, convirtiéndose en símbolo de resistencia y lucha por la independencia.

La jornada en Pinar del Río reafirmó el compromiso del pueblo con la Revolución y sus conquistas, en un contexto de desafíos económicos y sociales, pero también de avances que reflejan la voluntad de seguir adelante.

Foto: Estudio Revolución

Foto: Abel Padrón Padilla / Cubadebate

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