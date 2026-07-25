Pinar del Río: asiste Díaz- Canel a encuentro de solidaridad con Cuba

Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC- PCC) y Presidente de la República, asiste hoy a un encuentro con amigos de Cuba de diferentes naciones.

En el Centro de Gestión Estratégica del Desarrollo Local, en la ciudad de Pinar del Río, los participantes alzan sus voces en apoyo a un proyecto social que constituye referente en el mundo, y que los participantes agradecen.

Foto:Omara García Mederos

Este es un encuentro habitual cada vez que nos reunimos para celebrar un aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, explicó Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Sobre todo ahora, en un momento de una hostilidad creciente hacia Cuba y hacia los amigos que en el mundo expresan su solidaridad con nuestro país; se les trata de intimidar y ustedes están aquí, en fecha en que conmemoramos la Rebeldía Nacional, apuntó.

Foto: Omara García Mederos

También asisten los miembros del Buró Político del CC- PCC Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores.

Además, los integrantes del Comité Central Yamilé Ramos Cordero, primera secretaria del Partido en la provincia; Emilio Lozada, jefe del departamento de relaciones internacionales del Comité Central; entre otros.

Foto: Omara García Mederos

Tomado de Agencia Cubana de Noticias