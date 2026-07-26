Pinar del Río en 26

Estamos en 26 y Pinar del Río de rojo y negro, sigue haciendo historia con el pueblo como principal protagonista.

Sostiene y guía el ejemplo de quienes lo dieron todo a favor de la libertad. En la memoria se lleva el peso de la campaña invasora de Antonio Maceo, el valor de Antonio Guiteras, la rebeldía de los hermanos Sergio y Luis Saiz Montes de Oca, la forja miliciana de Los Malagones, la presencia del Che en la Cueva de los Portales durante la Crisis de Octubre, y la huella de muchos otros próceres y sucesos.

Los habitantes de esta provincia no olvidan que cuando los jóvenes de la Generación del Centenario decidieron reivindicar las ideas del apóstol, mancilladas por la tiranía, el líder del movimiento, Fidel Castro, enroló en la acción moncadista a un nutrido contingente de pinareños.

Una tierra que cuenta con el esfuerzo de su gente. La condición de sede no es fruto de la casualidad, sino del trabajo sostenido de obreros, campesinos, profesionales, estudiantes y comunidades que han contribuido a transformar el territorio.

La recuperación de áreas productivas, el aporte de la agricultura, el tabaco como renglón emblemático, la producción de alimentos, la industria local y las iniciativas para hacer un uso más eficiente de los recursos, a pesar de las carencias que impone el bloqueo, se ubican en el centro de este andar que honra a Vueltabajo.

Todo sería imposible sin el protagonismo de los trabajadores. Emana jornada tras jornada el compromiso de los colectivos laborales que, desde diferentes sectores, han mantenido la producción y los servicios, convirtiéndose en protagonistas de los resultados alcanzados.

En medio de las tensiones, el sector de la Cultura fortalece la identidad. Artistas, escritores, instructores de arte y promotores culturales mantienen vivas las tradiciones pinareñas mediante festivales, exposiciones, proyectos comunitarios y espacios de creación que enriquecen la vida de la provincia.

Como parte del desarrollo social que constituye prioridad, las acciones dirigidas al mejoramiento de escuelas, instituciones de salud, comunidades vulnerables, programas sociales y obras que elevan la calidad de vida de la población, se ubican con el concurso popular, entre los principales logros a pesar de las grandes limitaciones que impone el genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

La juventud sigue siendo fuerza transformadora. Estudiantes y jóvenes trabajadores en movilizaciones productivas, proyectos comunitarios, actividades políticas y acciones de impacto social, han dicho presente en el marco de esta celebración y durante todo el año.

Labores de embellecimiento, recuperación de espacios públicos, mantenimiento de centros laborales y el entusiasmo de la población por recibir la celebración nacional, se han hecho palpables por estos días.

La unidad para vencer desafíos es la clave que ha conducido a pinareñas y pinareños en estos tiempos difíciles, en medio de una tensa situación energética que conlleva a rediseñar estrategias y a tomar alternativas para seguir adelante.

Existen dificultades económicas, pero la capacidad de los vueltabajeros para buscar soluciones, innovar y mantener la voluntad de seguir avanzando, ha primado en todo momento.

La salud muestra apego a la vida y el alto valor de sus profesionales, técnicos y personal de servicio. Mantener una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del país, es el fruto del trabajo mancomunado y viva demostración de que, con deseos de hacer, siempre se puede más.

La sede del 26 de julio no constituye una meta final, sino un compromiso para seguir creciendo en los ámbitos económico, político, cultural y social.

Es un reconocimiento al esfuerzo colectivo y, al mismo tiempo, un incentivo para continuar impulsando el desarrollo de Pinar del Río.

Una vez más los habitantes de esta provincia, merecedora del alto estímulo a propósito de la efeméride, levantarán sus voces para patentizar su compromiso con Cuba y con un Moncada que sigue siendo Patria.