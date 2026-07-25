Recorre Presidente Cubano sitios de interés económico y social de Pinar del Río

En su visita a la Finca Isabel Cristina, ubicada en la zona de La Ceniza, en el desvío de la autopista del municipio de Pinar del Río, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz- Canel Bermúdez, dialogó con la productora sobre rendimientos alcanzados, condiciones de vida de los obreros, sistema de pago y el uso de tecnologías para el riego, hoy beneficiado con paneles solares en aras de potenciar la siembra de tabaco tapado y cultivos varios que también fomenta en sus áreas de alrededor de una caballería.

El nuevo espacio productivo objeto de visita, es una extensión de su finca principal La Maravilla Verde, que bajo el protagonismo de Isabel Cristina Barbosa Díaz, de 39 años de edad, exhibe rendimientos que superan el 70 por ciento de capas de exportación. De ahí que el Grupo Empresarial TABACUBA la integrase al proyecto para el incremento de la siembra de tabaco que se concibe en el país.

El mandatario cubano recorrió en el Consejo Popular Ceferino Fernández del Reparto Capó de la urbe cabecera, el área donde presta sus servicios el Proyecto de Desarrollo Local Ecoestación Comunitaria, que en encadenamiento productivo con la Empresa de Construcción y Montaje de Pinar del Río (ATTAI), ofrece carga con energía fotovoltaica a motorinas, triciclos y móviles en un primer momento, y una cocina comunitaria, gratis para personas vulnerables.

Sumarán más adelante, según se informó al Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, una tienda para la venta de partes y piezas, una fregadora de autos y cafetería.

El recorrido de Díaz-Canel y la comitiva que lo acompaña, entre los que se encuentran el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, y el Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, impulsa renglones claves del territorio en el marco de la celebración del Aniversario 73 de la gesta heroica del Moncada.

Conformaron el cronograma junto a las autoridades políticas y de gobierno de la provincia, la visita al Parque Fotovoltaico Miguel Cabañas Perojo de Puerta de Golpe en Consolación del Sur, el homenaje a los Hermanos Saiz y la inauguración del Centro de Acogimiento para niños con conducta deambulante.