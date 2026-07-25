Presidente de Cuba recorre centros sociales y productivos en Pinar del Río

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz – Canel Bermúdez, recorrió diversos centros sociales, de producción y de servicios en Pinar del Río, como parte de las actividades de celebración por el 26 de Julio en la provincia. Lo acompañaron el primer ministro Manuel Marrero Cruz, miembros del Buró Político y autoridades locales.

Entre los sitios visitados destacó el parque solar fotovoltaico Miguel Cabañas Perojo, en Puerta de Golpe, municipio de Consolación del Sur, que aporta energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional.

El emplazamiento genera más de 20 megawatts en horario pico, según explicó Pablo Pérez San Jorge, director de la empresa eléctrica provincial.

Díaz-Canel dialogó con directivos y subrayó la necesidad de transitar hacia la energía solar como vía para impulsar la economía y la sociedad.

El mandatario también visitó el monumento a los Hermanos Saiz Montes de Oca, inaugurado en 1992 frente al centro universitario que lleva su nombre, y recién remozado por los pinareños.

La obra del escultor Enrique Ávila González simboliza un libro abierto del que emergen dos columnas en forma de fusiles con las efigies de Luis y Sergio.

En ceremonia solemne, Díaz-Canel entregó carnés de militancia a jóvenes que ingresaron a la UJC y al Partido Comunista de Cuba.

Finalmente, inauguró el Centro de acogimiento para niños con conducta deambulante, tercera institución de su tipo en el país.

Según su directora, Yuderkis Pérez Díaz, la estadía de los infantes tendrá carácter transitorio, con el propósito de brindar protección a menores desamparados o con conductas inapropiadas.

Con estas acciones, la visita presidencial resaltó el compromiso de la provincia con la modernización energética, la memoria histórica y la atención social.