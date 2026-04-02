Actualizan Programa Económico y Social del Gobierno 2026

El Programa Económico y Social del Gobierno 2026 define la planificación e implementación para la gestión de crisis, el qué, el cómo y cuándo hacer, para reimpulsar la economía. Es la brújula, la hoja de ruta, el hilo conductor para alcanzar las necesarias transformaciones en el complejo escenario en el que se desempeña la economía.

Está elaborado, sobre la base de los documentos programáticos aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba y responde a distorsiones críticas, desequilibrios macroeconómicos internos, así como a impactos externos severos que amenazan la estabilidad y el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030. A escala territorial se encuentra conectado con las Estrategias de Desarrollo Provinciales y Municipales.

Ya está disponible en la plataforma Soberanía y en el sitio web de @PresidenciaCuba la versión actualizada del Programa Económico y Social del Gobierno 2026, a partir del análisis con más de 2 millones de personas de diversos sectores de la sociedad.#ProgramaDeGobierno pic.twitter.com/n0vvgjQZOL — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) April 1, 2026

La Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano, los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, el Plan Nacional de Desarrollo al 2030, el Programa Económico y Social del Gobierno, el Plan de la Economía Nacional y el Presupuesto del Estado para el 2026, constituyen los documentos rectores que rigen la dirección del desarrollo del país.

Programa Económico y Social del Gobierno 2026

Tomado de Cubadebate