Ante las intensas lluvias: todas las precauciones son pocas

La preparación de los territorios, sobre todo del occidente del país, para enfrentar la situación hidrometeorológica asociada a la ya tormenta tropical Idalia de la actual temporada ciclónica, fue evaluada este domingo desde el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, en una reunión que presidieron los miembros de Buró Político Salvador Valdés Mesa y Manuel Marrero Cruz, vicepresidente y primer ministro de la República, respectivamente.

Como fue informado, la Mayor de las Antillas se encuentra en alerta temprana, la cual se emite ante el riesgo potencial que representa para nuestro país este fenómeno meteorológico, por lo que la Defensa Civil indicó a los órganos de dirección incrementar la vigilancia hidrometeorológica y puntualizar los planes de reducción de riesgo de desastres.

En tal sentido, el Jefe de Gobierno llamó a prestar atención a la protección de la población y los recursos de la economía. Señaló que, aun cuando no se aprecie, por el momento, un marcado deterioro de las condiciones climatológicas, todo lo que «hagamos en materia de prevención para eventos de este tipo es poco en pos de que nadie esté desprevenido».

Añadió que este encuentro «no es para decir qué hacer, porque se está trabajando, hay personas evacuadas y se han preparado las instituciones para ello, se han habilitado los centros de elaboración para producir alimentos, existen bienes protegidos y se han puntualizado los planes de reducción de riesgo de desastres. Además, existen otras decisiones que se están implementando».

En el encuentro, Celso Pazos Alberdi, director general del Instituto de Meteorología, explicó sobre la evolución de este organismo ciclónico, el cual al filo de esta tarde ganó en organización e intensidad, convirtiéndose en la tormenta tropical Idalia, noveno organismo nombrado de la actual temporada ciclónica.

Fotos: José M. Correa Armas

Ahora el fenómeno meteorológico tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas superiores. Las áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, asociados a este sistema, se extienden sobre el noroeste del mar Caribe, el canal de Yucatán y los mares al sur de gran parte del país.

De lo informado esta mañana, Pazos Alberdi ratificó que, vinculado a este sistema, se han mantenido las precipitaciones, principalmente sobre Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud, e informó que hasta las seis de la mañana de hoy fueron en el poblado de Cocodrilo, en la Isla de la Juventud, con 132 milímetros (mm), Unión de Reyes, en Matanzas, con 113 mm, e Isabel Rubio, en Pinar del Río, con 97, los de mayores acumulados de lluvias.

Señaló que las lluvias deben continuar e incrementarse en el resto de la región occidental durante el día y pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades. Además, llamó a prestar atención al viento, así como al estado del mar al sur de la provincia de Pinar del Río y el municipio especial de Isla de la Juventud.

Por su parte, Argelio Fernández Richelme, director de Hidrología e Hidrogeología del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, detalló que las presas poseen una capacidad de almacenamiento nacional libre de 3 413 millones de metros cúbicos. Los embalses de Occidente, la región más próxima a la tormenta tropical, puede asimilar 892 metros cúbicos.

PROVINCIA A PROVINCIA

Luego de esta actualización, en la reunión —mediante videoconferencia y moderada por el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil—, las autoridades de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y la Isla de la Juventud, así como ministros de varias carteras, informaron de las medidas adoptadas en cada territorio.

Se insistió en la evacuación, que en el caso de Vueltabajo, por ejemplo, ya asciende a 1 974 personas hacia casas de familias y amigos, la habilitación de unidades gastronómicas para atender a los más vulnerables, la recogida de los desechos sólidos, la disponibilidad de camas en los hospitales, la atención especial a embarazadas a término y de alto riesgo, así como el resguardo de la canasta básica normanda y otros alimentos.

El Primer Ministro particularizó en cada territorio cuestiones fundamentales, relacionadas con la protección de la vida de la población. En el caso de Pinar del Río —una provincia que no se ha recuperado de las afectaciones del huracán Ian—, llamó a preservar también sus pertenencias y reforzar la atención a las personas vulnerables.

Fotos: José M. Correa Armas

Para Artemisa indicó cosechar todo lo que sea posible para impedir la pérdida de los productos agrícolas, a partir de su responsabilidad con el abastecimiento, también, de la capital. Y de La Habana, puntualizó la necesidad de trabajar en el acondicionamiento de los centros de evacuación y elaboración de alimentos; mientras Pardo Guerra convocó a reforzar la limpieza de drenajes y alcantarillas ante posibles inundaciones.

En las reflexiones finales, Marrero Cruz dijo que no se puede olvidar que Cuba vive la temporada de verano y hay que continuar prestando servicios a la población. «Para nada la implementación de las medidas ante las intensas lluvias es cerrar. Hay que ir apreciando la situación del fenómeno meteorológico, teniendo en cuenta su posible evolución y desarrollo. Los planes existen y las medidas hay que irlas implementando en su momento».

Sobre la agricultura, insistió no solamente en cosechar todo lo que tengamos listo y garantizar las distribuciones para que no falten alimentos a la población, pero también en las medidas de protección tanto a los animales como a los cultivos y, que en caso de tener intensas lluvias o inundaciones, no se pierda ni un solo producto.

El Primer Ministro también se refirió al papel de las comisiones de evaluación y de tenerlas seleccionadas, preparadas y listas para evaluar con objetividad cuáles son los daños reales tras el paso del organismo ciclónico y, en función de ello, determinar todo el apoyo que requieren los territorios en materia de recuperación.

Por último, indicó mantener informada a la población, de manera veraz y oportuna, en aras de elevar su percepción de riesgo para que se sepa no solo lo que está sucediendo, sino lo que pudiera suceder y, también, para sumarla en las labores de prevención y preparación, clave para salvar vidas y reducir al máximo los posibles daños materiales.

Nosotros tenemos que continuar esta preparación, estar muy atento a todos los partes del Instituto de Meteorología y de la Defensa Civil, de las orientaciones de las autoridades de los territorios. «Con todo el trabajo que se viene haciendo podemos minimizar los impactos y ojalá no suceda nada. Esta preparación es una manera de preservar la vida de las personas y de nuestros bienes».

(Tomado del sitio oficial de Presidencia Cuba)