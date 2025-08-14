Apoya La Conchita a reconstrucción del hospital Abel Santamaría

La empresa de conservas de vegetales La Conchita integra el conjunto de organismos que apoyan desde hace meses la reconstrucción del Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado en Pinar del Río.

La Unidad de Cuidados Intensivos IV de la instalación sanitaria muestra transformaciones tras las acciones allí acometidas.

Sustituir lo inservible, recuperar lo útil y aportar confort a un sitio donde cada día se libra el combate frente a la muerte, es también un propósito de los conchiteros en favor de las mejoras de los servicios de salud.

Durante meses hemos permanecido aquí. Acometimos acciones constructivas, sustituimos luminarias, reparamos puertas, sustituimos la cristalería de las ventanas y colocamos cortinas para mantener la privacidad de la sala que acoge al paciente grave, explica Jesús González Arronte, director Unidad Empresarial de Base (UEB) La Conchita.

Cada área fue pintada y contribuimos a la reparación de equipos de refrigeración, donamos otros que serán de mucha utilidad para el personal médico, añade Idalberto Rodríguez Herrera, director de La Conchita.

El Dr. Iván Ramos Llanes, especialista de primer grado en Cuidados Intensivos de la citada unidad asistencial, agradece en nombre de sus compañeros el apoyo recibido.

Lo hecho por ellos también es reconocido por pacientes y familiares y contribuye sin dudas a elevar la calidad del servicio que prestamos

La misión dada encontró eco en el sentimiento de los hombres y mujeres que integran uno de los más prestigiosos colectivos laborales de Pinar del Río.

Todos estuvieron deseosos de ayudar y nació el compromiso de acompañar siempre al personal de la UCI IV a mantener las condiciones estructurales y estéticas de la sala, confiesa Jesús.

Este 13 de agosto, fecha que recuerda el cumpleaños 99 del Comandante en Jefe Fidel Castro, marcó la terminación de la primera etapa de un programa dotado de sensibilidad y amor por la vida y asumido por los trabajadores de diferentes organismos de la provincia más occidental de Cuba.