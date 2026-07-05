Avances en la instalación de sistemas fotovoltaicos en Viñales

En el municipio de Viñales, el centro telefónico de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) se encuentra en fase de ejecución de su sistema fotovoltaico. Actualmente solo se ha realizado el montaje de los paneles solares, mientras que el equipamiento de inversores y baterías, ya disponible en el territorio, está pendiente de instalación. Según informó el jefe del centro telefónico, Jesús Manuel Alonso Peña, próximamente concluirá la puesta en servicio de esta infraestructura, lo que permitirá garantizar la estabilidad de las comunicaciones en la localidad.

Asimismo, se mantienen pendientes de instalación los sistemas fotovoltaicos en el centro telefónico de Sandino y en el municipio de Pinar del Río, específicamente en el Consejo Popular Hermanos Cruz. En contraste, todas las demás cabeceras municipales de la provincia ya cuentan con sus servicios protegidos por energía solar, lo que asegura continuidad en la telefonía fija, móvil y plataformas digitales de pago, incluso durante los prolongados cortes eléctricos.

La extensión de estos sistemas constituye un paso firme hacia la diversificación energética y la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones en Pinar del Río, fortaleciendo la confianza de los usuarios y la vitalidad de los servicios en la provincia más occidental de Cuba.