18 de agosto: el día en que el fuego nos recuerda lo que estamos perdiendo

Hay imágenes que duelen: un bosque que ayer era verde y hoy es ceniza, un animal que corre sin rumbo entre las llamas, una familia que pierde su hogar en cuestión de minutos. Detrás de cada una de esas imágenes hay una verdad incómoda: el 95 % de los incendios forestales son causados por acciones humanas. No por rayos, no por causas naturales. Por nosotros, Por una colilla mal apagada, por una quema agrícola mal controlada, por negligencia, por desinterés. Y este 18 de agosto, Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, es la fecha que debería hacer que todos nos detengamos a mirar lo que estamos quemando, literal y metafóricamente.

Las cifras son abrumadoras. Solo en el primer semestre de 2025 ardieron 102 millones de hectáreas en todo el mundo, la mitad de ellas en África. Para que nos hagamos una idea, eso es más de 20 veces la superficie total de Cuba convertida en cenizas en apenas seis meses. Y no es un fenómeno aislado: entre 2023 y 2024, los incendios representaron el 44 % de la pérdida total de cobertura arbórea mundial, un salto brutal comparado con el 25 % promedio de las dos décadas anteriores. Cada hectárea que arde no es solo árboles muertos. Es oxígeno que dejamos de respirar, es carbono que se libera a la atmósfera, es biodiversidad que desaparece para siempre.

El cambio climático no es un cómplice pasivo: es un acelerador. Los periodos de sequía son más largos, las temperaturas más altas, los bosques más secos y, por tanto, más inflamables. Las predicciones son aterradoras: el número de incendios extremos aumentará un 14 % en 2030, un 30 % en 2050 y un 50 % en 2099. No es ciencia ficción. Es la trayectoria que llevamos si no cambiamos el rumbo.

Pero este 18 de agosto no es solo para alarmarnos. Es para actuar. La prevención no comienza cuando el fuego ya está ardiendo, sino mucho antes. Comienza cuando no arrojamos una colilla encendida, cuando no hacemos fogatas en zonas prohibidas, cuando denunciamos un humo sospechoso, cuando entendemos que un descuido de cinco segundos puede destruir lo que la naturaleza tardó cien años en construir. La educación ambiental desde la infancia es clave.

Porque los bosques no son solo paisajes bonitos para las fotos. Son los pulmones del planeta, el hogar de miles de especies, la fuente de agua y alimento para millones de personas. Cuando arde un bosque, no arde solo madera. Arde el futuro.

Este 18 de agosto, Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, hagamos un compromiso: que la próxima vez que vea una colilla en el suelo, la recoja. Que la próxima vez que alguien queme basura, alce la voz. Que entendamos que prevenir no es una opción, es una responsabilidad. Porque el fuego no entiende de fronteras, ni de colores políticos, ni de clases sociales. El fuego simplemente arrasa. Y nosotros somos los únicos que podemos detenerlo antes de que empiece.