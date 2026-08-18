Mujer pinareña sobresale por su entrega, amor y constancia

En Pinar del Río donde el verde exuberante de los campos de tabaco se encuentra con el calor humano de su gente, se erige un faro de fortaleza y determinación: la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Esta organización, que es un pilar en la lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino en la isla, refleja el espíritu indomable de las mujeres pinareñas, quienes saben combinar su compromiso con las tareas sociales y su inquebrantable deseo de justicia.

Foto: Rafael Fernández Rosell

La voz de cada mujer es escuchada y valorada. Desde jóvenes estudiantes hasta abuelas sabias, todas encuentran un lugar donde sus preocupaciones son atendidas y sus luchas, respaldadas.

Se puede observar cómo una madre cuenta su historia de superación. Sus relatos representativos de adversidades, hablan de su esfuerzo por educar a sus hijos en medio de dificultades económicas, pero también de cómo emprender para salir adelante.

Foto: Rafael Fernández Rosell

En sus rostros se dibuja la pasión por transformar realidades, por crear un entorno más justo para las futuras generaciones.

La historia de las feminas en vueltabajo es un testimonio vivo de que cuando las mujeres se unen, pueden cambiar el rumbo de su comunidad. Y así, con cada paso firme y decidido, continúan escribiendo su propia historia, una historia de valentía, amor y lucha inquebrantable.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Foto: Rafael Fernández Rosell

Foto: Rafael Fernández Rosell