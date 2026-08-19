Influencers Digitales y el desafío de la confianza

El auge de los influencers digitales, personajes virtuales creados por inteligencia artificial, promete revolucionar el marketing y el entretenimiento. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y legales sin precedentes.

Datos recientes revelan una realidad preocupante: aunque el 92% de las cuentas de influencers analizadas publican contenido comercial, solo una de cada cinco identifica de manera correcta y consistente su carácter publicitario.

Esta falta de transparencia se agrava en el caso de los personajes sintéticos, donde el 65% atribuye experiencias humanas a seres virtuales y el 44% no identifica a la persona física o jurídica responsable del perfil.

En este contexto, la confianza del consumidor se convierte en el bien más preciado y, a la vez, el más frágil.

La transparencia como pilar esencial

El principal consenso entre reguladores y expertos es que los influencers, sean humanos o virtuales, no deben engañar a su audiencia.

El principio fundamental es claro: el público debe poder distinguir inmediatamente si un contenido es publicitario o no.

Los marcos regulatorios actuales exigen una identificación de la publicidad que sea clara, inmediata y visible desde el inicio del contenido.

Se prohíben expresiones ambiguas como «colab», «sponso» o «gracias a [marca]», y se exigen términos inequívocos como «publicidad».

Para las marcas y creadores, esto significa que la transparencia no es un gesto opcional, sino la base sobre la que se construye cualquier relación comercial sostenible con la audiencia.

El nuevo panorama regulatorio global

Ante este escenario, distintos países están adaptando sus marcos normativos que establece estándares claros. Las principales novedades incluyen:

Responsabilidad solidaria : Anunciantes, agencias e influencers comparten la responsabilidad por el incumplimiento de las normas.

: Anunciantes, agencias e influencers comparten la responsabilidad por el incumplimiento de las normas. Regulación de contenidos con IA : Se exige la inclusión de advertencias específicas cuando se utilice IA para producir o modificar contenidos publicitarios.

: Se exige la inclusión de advertencias específicas cuando se utilice IA para producir o modificar contenidos publicitarios. Protección de menores: Se refuerzan las reglas para campañas en las que aparezcan menores de edad.

A nivel internacional, el fenómeno también preocupa. En Brasil, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR) ha publicado una guía que amplía el concepto de publicidad influencer a «cualquier contenido de terceros compartido en redes sociales a través de perfiles de individuos, entidades virtuales, animales, avatares o similares» con fines promocionales.

Esta definición deja claro que la responsabilidad recae sobre el contenido en sí, no sobre el formato o la naturaleza del influencer. Asimismo, en la Unión Europea y otros países, el Reglamento de Servicios Digitales y otras normativas imponen obligaciones de transparencia que afectan directamente a estos nuevos actores.

El Futuro: Autenticidad y Relaciones Humanas

Pese al entusiasmo por la tecnología, los expertos coinciden en que las relaciones humanas siguen siendo el corazón del marketing de influencia. La confianza, la autenticidad y la congruencia con la marca son pilares que la IA no puede sustituir.

En las palabras de un panel de la Universidad DePaul, «los influencers no son solo embajadores de marca; son voces culturales y actores sociales en la esfera pública actual, que dan forma a las conversaciones, influyen en las percepciones e impulsan el compromiso significativo». La tecnología es una herramienta, no un sustituto de la conexión humana.

Consideraciones Éticas para el Desarrollo

Además del cumplimiento legal, los creadores y marcas deben considerar seriamente la ética de sus acciones. El principio de «no engañar» es el mínimo, pero el camino ético va más allá. Antes de lanzar un influencer digital, es crucial plantearse preguntas:

¿El personaje se presenta de forma que pueda confundirse con un ser humano real?

¿Se utilizan datos personales para crear perfiles psicológicos sin consentimiento?

¿Se promocionan productos (especialmente en salud y bienestar) sin la supervisión y responsabilidad adecuadas?

Una reflexión ética profunda no solo previene riesgos legales, sino que construye una marca más sólida y confiable.

El auge de los influencers digitales es imparable, pero su éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de la industria para autorregularse y construir un ecosistema basado en la transparencia y la confianza.

La regulación está llegando, y los códigos de conducta se están actualizando para abordar los nuevos desafíos que presenta la IA. Para marcas, agencias y creadores, la lección es clara: la transparencia es el nuevo requisito indispensable.

La apuesta por la autenticidad y la responsabilidad, en lugar de la mera novedad tecnológica, será lo que determine qué influencers digitales perduren y cuáles se desvanecen en el olvido del consumidor.