Centro de acogimiento urgente, una familia transitoria que perdura 

Desde que el pasado 25 de julio abriera sus puertas, el centro de acogimiento urgente de Pinar del Río se ha convertido en hogar para niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el territorio.

En este, el primer centro de su tipo en Vueltabajo y el tercero en Cuba, les damos atención inmediata y protección provisional a niños o adolescentes ante situaciones de emergencia o riesgo- a tono con el articulado del “Código de la niñez, adolescencias y juventudes”- mientras legalmente se determina la medida definitiva para su cuidado, explicó la máster en Ciencias de la Educación Yuderkis Pérez Díaz, directora de la institución.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Actualmente son nueve, entre cuatro y 13 años de edad, que tenían conductas deambulantes hasta altas horas de la noche, dijo en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias.

Aquí pueden permanecer 30 días o más, en dependencia de la marcha del proceso legal que establece si vuelven a su seno familiar o pasan a un hogar de niños sin cuidado parental, apuntó.

Una treintena de trabajadores- auxiliares, educadoras, asistentes educativas, trabajadora social, psicopedagogos, personal de salud permanente, entre otros- tienen a su cargo el bienestar de esos infantes que, según Pérez Díaz, se encuentran muy dañados desde el punto de vista emocional y conductual.

Ha sido muy difícil, pero esta es una tarea muy bella y hemos demostrado que sí se puede lograr cosas; son niños muy laboriosos y cariñosos y les brindamos amor, que se trata de lo más importante para ellos, señaló.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Del total, tres presentan discapacidad intelectual y cuatro son atendidos por Psiquiatría, destacó.

Este es un hogar: les enseñamos normas y hábitos de conducta, a tender las camas, doblar su ropa, estar aseados, cepillarse los dientes, utilizar los cubiertos; y no nos ha faltado el apoyo del Partido y el gobierno en la provincia, de Educación, Salud Pública, de organismos, instituciones y empresas estatales y privados pues a todos les preocupa la estancia de los niños aquí.

La red escolar donde nos encontramos enclavados posibilita que una vez inicie el curso escolar se incorporen a las instituciones educativas cercanas: círculo infantil, seminternado, secundaria y escuela especial, detalló.

Con cinco cuartos, dos baños y capacidad para 18 menores, el centro fue adaptado estructuralmente pues era una escuela; y se siente allí la cercanía de los niños con los trabajadores.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Para Martha Cecilia Chang Rodríguez esta constituye una experiencia nueva pues procede de la enseñanza técnica y profesional.

Cuando supe que se abriría esta institución me puse en contacto con la directora y soy una de las que hoy los atiende y enseña valores y costumbres que no tenían, aseveró.

Pero sin dudas, lo que más necesitan es amor y sentirse protegidos, refirió Chang Rodríguez.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias