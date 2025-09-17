Especialistas de la empresa RadioCuba trabajan en la instalación de modernos equipos para el desarrollo de la televisión digital terrestre en Pinar del Río, como parte del cuarto donativo de asistencia técnica de la República Popular China a Cuba.

Esta iniciativa busca mejorar la cobertura televisiva en zonas de difícil acceso, especialmente en regiones montañosas del occidente del país.

En la provincia, ya se han instalado dos de los seis nuevos transmisores previstos; el primero en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, y el segundo, en la comunidad de San Vicente, perteneciente a Viñales.

Estas acciones permitirán ampliar la señal de televisión digital en alta definición (HD) a cinco nuevos núcleos poblacionales, y en formato estándar a otro más.

Entre las localidades que se beneficiarán próximamente con esta tecnología se encuentran los Consejos Populares San Carlos y Santa Lucía, en Minas de Matahambre; San Andrés, en La Palma; y Valle Ancón, también en Viñales.

Los sitios fueron seleccionados por sus características geográficas y las dificultades en la recepción de señal televisiva.

La instalación de estos dispositivos representa un impacto positivo para las comunidades, al garantizar acceso a contenidos informativos, educativos y culturales con mayor calidad.

Pinar del Río cuenta con seis nuevos transmisores donados por la República Popular China que beneficiará a comunidades más intrincadas de la geografía local. Foto del autor

Además, fortalece el proceso de modernización tecnológica del país y reafirma los lazos de cooperación entre Cuba y China en materia de telecomunicaciones.

Con este avance, Pinar del Río se posiciona como una de las provincias líderes en la expansión de la televisión digital terrestre en Cuba.