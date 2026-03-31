Banco Central de Cuba introduce nuevas denominaciones en el cono monetario

El Banco Central de Cuba (BCC) informó a la población que, como parte de la actualización del cono monetario del país, se incorporan dos nuevas denominaciones: 2 mil y 5 mil pesos cubanos.

La medida responde a las actuales circunstancias económicas y demográficas, y busca facilitar las transacciones en efectivo en un contexto de inflación.

A partir del miércoles 1ro de abril de 2026, comenzarán a circular en La Habana los primeros billetes de 5 mil pesos cubanos, que se extenderán de manera gradual al resto del país.

De igual forma sucederá con el billete de 2 mil pesos, cuya introducción será anunciada oportunamente.

La emisión de estos nuevos billetes tiene como objetivo reducir los costos de la logística del efectivo y agilizar las operaciones, en un escenario donde la economía demanda altas cantidades de dinero físico.

Por primera vez en la historia de la numismática nacional, los billetes incorporan imágenes de patriotas cubanas: en el de 2 mil CUP aparece Mariana Grajales Cuello, Madre de la Patria, y en el de 5 mil CUP, la Heroína de la Sierra Maestra, Celia Sánchez Manduley.

Ambos billetes presentan nuevos elementos de seguridad, como marcas de agua, hilos con efecto de movimiento, impresión en alto relieve y la flor nacional, la Mariposa, con efecto arcoíris.

Además, incluyen adaptaciones para personas con discapacidad visual y diseños renovados que abarcan toda el área del billete.

Con esta actualización, el BCC reafirma su compromiso de modernizar el sistema monetario y responder a las necesidades reales de la población y la economía cubana.