El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) informó a sus clientes que las tarjetas magnéticas con fecha de vencimiento impresa caducada mantienen su plena funcionalidad, por lo que no es necesario sustituirlas de manera inmediata.

La institución aclaró que el vencimiento físico no afecta la operatividad técnica, y los usuarios pueden continuar utilizándolas en todos los canales de pago electrónico autorizados.

La medida busca evitar trámites innecesarios y optimizar la gestión en las sucursales bancarias, garantizando la continuidad de las transacciones digitales sin interrupciones.

Con ello, BANDEC reafirma su compromiso con la modernización de los servicios financieros y la mejora de la experiencia de los clientes, en coherencia con los esfuerzos nacionales por fortalecer la banca electrónica.

En la provincia de Pinar del Río, donde el uso de tarjetas magnéticas se ha extendido en comercios, cajeros automáticos y plataformas digitales, la disposición representa un alivio para miles de usuarios que dependen de estos medios para sus operaciones cotidianas.

Autoridades locales señalaron que la medida contribuye a agilizar la atención en las oficinas bancarias y a reducir la presión sobre los servicios presenciales, en un contexto de creciente demanda de soluciones digitales.

La comunicación oficial enfatiza que los clientes deben confiar en la plena vigencia de sus tarjetas y continuar empleándolas con normalidad, mientras BANDEC avanza en la consolidación de un sistema financiero más moderno, seguro y eficiente.