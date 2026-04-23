Producción tabacalera, víctima del cerco energético contra Cuba

Lograr una campaña tabacalera en Cuba demanda un engranaje casi perfecto, que comienza desde la preparación de suelos antes de las siembras y culmina en la industria; todo lo cual demanda combustible.

El cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos a la Isla ha limitado la realización de actividades vitales para la contienda en la provincia mayor productora de la hoja, como explica a la Agencia Cubana de Noticias Osvaldo Santana Vera, director agrícola del Grupo Empresarial Tabacuba.

Por ejemplo, los atrasos en las labores de recolección hoy se encuentran vinculados a la existencia de cujes, destacó

Foto: Pedro Lázaro Rodríguez Gil

Se demandaron más de cinco millones para esta campaña y hemos podido tirar alrededor de tres millones, debido a la falta de combustible.

Hay que trasladarlos desde el municipio de Sandino hasta Pinar del Río y esa operación lleva unos 80 camiones diarios, cada uno con una exigencia de entre 80 y 90 litros de diésel, ilustró.

El poco combustible que tenemos actualmente se concentra en la cura de tabaco en Sandino, San Luis y Consolación del Sur, las tres empresas que siembran tabaco Virginia; y en el riego debido a la sequía de la provincia en los últimos tiempos, refirió.

De ahí que el Grupo Empresarial Tabacuba apueste por el cambio de matriz energética con fuentes renovables para el riego- sobre todo en Pinar del Río-, mediante el montaje de bombas solares.

En ese sentido detalló que desde octubre pasado hasta la fecha la provincia dispone de 900; y entre julio y agosto deben arribar al país unas mil 500, con el mayor peso para Vueltabajo.

Queremos que al menos el 50 por ciento del riego sea con fuentes renovables para la campaña 2026- 2027, añadió.

La construcción de casas de cura natural también se ha visto limitada por la falta de combustible- argumentó-; pues para poder asegurar las 12 mil 152 hectáreas (ha) previstas como plan inicial en la campaña se necesitaban casi ocho mil casas, y nos faltaron mil 163.

Empresas fundamentalmente del llamado macizo tabacalero no pudieron cumplir el compromiso de siembra por el déficit de aposentos para las casas de cura.

Es el caso de Consolación del Sur, municipio con mayores potencialidades para las plantaciones y que para lograr las dos mil ha concebidas debía construir mil 528 casas; y quedó al 58 por ciento, dijo Santana Vera.

Hasta el mes de marzo la Forestal nos debía entregar 120 mil piezas de madera y se quedó al 33 por ciento en ese periodo, precisó.

Aunque no se cumplieron las siembras (se plantaron 11 mil 365.5 hectáreas), hicimos un plan de rebrote y capadura en vegas finas, vegas de segunda y sol en palo ascendente a dos mil 333 hectáreas, que van a ayudar a saldar los compromisos productivos en cuanto a toneladas, acotó el directivo.

Pinar del Río aporta más del 70 por ciento del tabaco producido en Cuba, además de la totalidad de las tripas y capotes, por lo que cada contienda aquí resulta decisiva para el país.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias