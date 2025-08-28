Beneficiados en Consolación del Sur más de 12 mil personas con el incremento de pensiones (+Video)

Desde el pasado 20 de agosto comenzó en todo el país el cobro del incremento parcial de pensiones para jubilados y pensionados, amparado en la Resolución 14 de 2025 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En el municipio pinareño de Consolación del Sur, el colectivo de trabajadores de la sucursal 1422 del Banco Popular de Ahorro adoptó medidas que favoreció el acceso de los beneficiarios a sus pensiones de forma segura y organizada.

Directivos de la entidad explicaron que desde las 7y30 am, inició la atención a estos clientes, en tanto, se determinó postergar el resto de los servicios bancarios pasadas las once de la mañana, a fin de dar prioridad a este grupo poblacional.

En Consolación del Sur fueron beneficiadas 12 487 personas entre jubilados y pensionados con un monto que supera los 426 800 pesos.

Diariamente atendemos alrededor de 500 clientes, y contamos con el apoyo de los trabajadores sociales y especialistas en seguridad social, quienes esclarecen dudas y asesoran a los jubilados, explicó Yisel Cabrera González, directora de la sucursal bancaria.

Con fondo monetario suficiente para el pago, extensión de la jornada laboral y medidas organizativas adecuadas, en este municipio garantizaron la implementación de un medida, que con respaldo del Presupuesto del Estado, expresa la voluntad del Gobierno de atender la situación de personas con menores ingresos en la sociedad cubana actual.

Quienes reciben pensiones inferiores a 2 472 pesos percibieron un incremento de 1 528 pesos, en tanto, las pensiones de 2 473 pesos, ascendieron a 4 000 pesos.