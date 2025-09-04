Biofábrica pinareña produce vitroplantas de papa por primera vez

Con el propósito de asegurar semillas de calidad en el país y reducir la dependencia de las importaciones, la biofábrica de Pinar del Río produce vitroplantas de papa por primera vez.

Mailyn Estévez, administradora de la instalación, inaugurada en 1992 como parte de un programa concebido por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, explica que, antes de incursionar en esta nueva línea, se recibieron varias capacitaciones y hubo que crear una cámara de crecimiento especializada.

«La papa es un cultivo que lleva 16 horas luz, y entre 18 y 20 grados de temperatura. Hay que mantenerlo así todo el tiempo.

«Entonces, es un poco más complicado, porque los estantes tienen que estar llenos de lámparas, y ello se hace difícil con la situación energética actual, pero hasta ahora lo estamos logrando».

La especialista precisa que en estos momentos se encuentran en la fase de multiplicación.

Para 2025, la instalación pinareña pretende aportar 100 000 vitroplantas del tubérculo, que serían llevadas a casas de cultivo para su siembra, en busca de obtener semillas que permitan luego la plantación a gran escala.

Estévez señala que «el material» para esta nueva línea de producción, proviene del Instituto de Biotecnología de las Plantas, de Villa Clara, y que se trata de una variedad cubana que ya ha tenido un buen comportamiento en el país, con un alto potencial genético y un rendimiento elevado.

«Son cultivos que han sido rejuvenecidos, saneados y están diagnosticados», detalla.

En los últimos años, Pinar del Río ha incursionado en la siembra de papa, tanto por la vía tradicional (a la que se asegura un paquete de insumos), como por métodos agroecológicos en los que solo se emplean productos biológicos.

La biofábrica de Vueltabajo también labora en la producción de 900 000 vitroplantas de cinco variedades de plátano.

Su administradora asegura que estas tienen como destino los campos de la provincia y de otros territorios como Artemisa, Isla de la Juventud, Mayabeque y Matanzas.

Además, se trabaja en el rescate de la variedad md2 de piña, la cual se había perdido en Pinar del Río.

A diferencia de lo que sucedía en años atrás, cuando existía una escasa cultura entre los campesinos sobre las ventajas de las vitroplantas, afirma que eso ha cambiado y que en la actualidad la demanda supera la capacidad productiva de la instalación.

(Tomado de Granma)