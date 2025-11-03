Brigada de ETECSA Pinar del Río parte hacia Holguín para apoyar recuperación tras huracán Melissa

Una brigada de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Pinar del Río partió hacia la región oriental del país con el propósito de colaborar en el restablecimiento de los servicios de telefonía y datos, severamente afectados por el paso del huracán Melissa.

Desde la más occidental provincia cubana, los nueve trabajadores pinareños aportarán su experiencia acumulada en contingencias climáticas, reafirmando el compromiso solidario que caracteriza al sector.

El fenómeno meteorológico dejó serias afectaciones en la infraestructura de telecomunicaciones de Holguín, incluyendo daños en el cableado y en los sistemas de transmisión.

Raúl Cáceres González, jefe del Grupo de Operaciones de ETECSA en Pinar del Río, expresó que el equipo permanecerá en las zonas afectadas el tiempo necesario para recuperar completamente los servicios.

“Vamos con la convicción de ayudar hasta que las comunicaciones estén restablecidas”, afirmó.

Por su parte, Maikel Díaz Quintana, jefe de la brigada de Línea, destacó que estarán junto a los holguineros en esta etapa crítica, trabajando hombro a hombro para restaurar las redes de comunicación.

La solidaridad de los especialistas de ETECSA es una constante, y una vez más se movilizan para asegurar que las redes de comunicación vuelvan a estar operativas.